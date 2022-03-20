Petrol Kalıntılarından Araba Yapılabileceği Ortaya Çıktı

Araştırmacılar, petrol kalıntılarından yapılan araba malzemelerinin çelik ve karbon fiber panellere göre çok daha iyi bir performans sunacağını söylüyor. Ekip, buldukları bu malzemenin çelik panellerle aynı etkiyi daha az ağırlıkla yaptığını açıkladı.

Tüm dünyada otomotiv devi firmalar, her geçen gün yeni teknolojilerle ve yeni sistemlerle donatılmış araçlarını piyasaya sürmeye devam ediyor. En hızlı, en çevre dostu ve en sağlam araçları yapmak için birbiriyle yarışan firmalar için bir aracın tüm bu özelliklere aynı anda sahip olabilmesi de büyük önem taşıyor.

Bir araç aynı anda hem hafif, hem sağlam, hem de çok hızlı olabilir mi? Aslında günümüzde bunu sağlamak amacıyla araçlarda karbon fiber kullanılıyor. Karbon fiber, hem görüntü olarak birçok insanın hoşuna giden bir yapıya sahip; hem de hafif ve sağlam yapısıyla araçların üzerinde ağırlık yapmadan daha hızlı gidebilmelerini sağlıyor. Ancak yine de bu malzeme fiyatı dolayısıyla otomotiv üreticileri tarafından çok sık kullanılmıyor. Bu sebeple araçlarda kullanılabileceği düşünülen ilginç bir malzeme daha olabileceği ortaya atıldı.

Petrolden üretilen karbon fiber mi?

Lisansüstü öğrencisi Asmita Jana, araştırma bilimcisi Nicola Ferralis, profesör Jeffrey Grossman, Western Araştırma Enstitüsü ve Tennesse’deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’ndan beş kişi tarafından hazırlanan makalede, petrolün rafine edilmesinden kalan atık malzemelerin karbon fiber yapımında kullanılabileceği anlatıldı. Enerji Bakanlığı’ndan gelen, yakıt tüketimini azaltan ve otomobilleri daha verimli hale getiren bir proje talebi üzerine başlayan araştırmanın sonuçları 4 yılın ardından paylaşıldı.

Araştırmacılar, petrolün rafine edilmesinden arta kalan malzemenin araçlarda da kullanılabileceğini keşfetti. Bu da karbon fiber benzeri bir malzeme kullanmak yerine otomotiv şirketlerine çok daha uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor. Araştırmacılar aynı zamanda bu malzemenin ağırlığının ve esnekliğinin yük taşımak için de uygun olduğunu söylüyor. Günümüzde kullanılan çelik panellerin yerini alabileceği düşünülen bu malzeme, daha ucuza mal edilen ve daha hafif araçlar vadediyor. Rulo bir sistem yardımıyla toplanan atık, karbon fiberden çok daha uygun bir fiyata elde edilebiliyor. Araştırmacılar çelik paneller yerine karbon fiberden yapılan bir kamyonetin maliyetinin yaklaşık iki katına çıktığını söylüyor. Elde edilen bu malzeme ise maliyet olarak çelik panellerle hemen hemen aynı.

Peki bu malzemeyle üretilen araçlar bir anda alev alabilir mi?

Birçoğumuzun aklına malzemenin petrolden yapıldığını duyar duymaz "Araç alev alırsa ne olacak?" sorusu gelmiştir. Araştırmacılar, kullanılan malzemenin alev alamayacak kadar kirli bir yakıt olduğunu söylüyor. Bu yüzden aracınızın bir anda alev aldığını görmenizin mümkün olmayacağını belirtiyorlar. Malzeme her ne kadar bu açıdan bakıldığında korkutucu görünse de araştırmacılar tarafından onlarca işlemden geçiyor ve araçlara uygun bir hale getiriliyor.

Ekip,rafine edilmiş veya işlenmiş petrol yerine ‘petrol zifti’ adı verilen malzemeyi petrolden kalan tortuları kullanarak ürünün maliyetini minimuma indirmeyi başardı. Araştırmacıların şimdiki hedefi ise bu malzemenin araçların performansı üzerindeki etkisini test etmek. Karbon fiber üretiminde uzman Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı araştırmacılarından alınan destekle bu konu üzerinde titizlikle çalışmalarını sürdürüyorlar.