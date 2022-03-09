Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Shell, Rusya'dan yaptığı tüm hidrokarbon alışverişini durdurma kararı aldığını duyurdu. Karar kapsamında ilk adım, Rus ham petrol spot alımlarının durdurulması olacak.

Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya karşı tüm Batı dünyası Rusya’yı ve Rus halkını hedef alan binlerce yaptırıma imza atarken, yaptırımların Rusya’dan ithal edilen doğalgaz ve akaryakıta da uygulanması bekleniyordu. ABD ve AB tarafında böyle bir hazırlığın söz konusu olduğu belirtilirken geçtiğimiz dakikalarda olası bir yaptırımın ilk işaretçisi geldi.

Birleşik Krallık merkezli petrol ve doğalgaz şirketi Shell, bir duyuru paylaşarak ham petrol, petrol ürünleri, gaz ve sıvılaştırılmış gaz dahil olmak üzere tüm Rus hidrokarbonlarıyla ilişiğini aşamalı olarak durdurmaya karar verdiğini açıkladı. Shell, bu kapsamda ilk adım olarak Rus ham petrolünün tüm spot alımlarını durduracağını, Rusya’daki servis istasyonlarını kapatacağını havacılık yakıtlarını ve madeni yağ operasyonlarını da sonlandıracağını açıkladı.

Shell CEO’su Ben van Beurden’in açıklaması:

“Geçen hafta petrol ve dizel gibi ürünlere dönüştürülmek üzere bir kargo Rus ham petrolü satın alma kararımızın – erzak güvenliği düşüncemizin ön saflarında yer almasına rağmen – doğru olmadığının kesinlikle farkındayız, üzgünüm. Daha önce de söylediğimiz gibi, işleyeceğimiz sınırlı, kalan miktardaki Rus petrolünden özel bir fona kâr taahhüt edeceğiz. Bu savaşın Ukrayna halkı üzerinde yarattığı korkunç sonuçları hafifletmek için bu fondan sağlanan paranın en iyi nereye aktarılabileceğini belirlemek için önümüzdeki günlerde ve haftalarda yardım ortakları ve insani yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışacağız.”

Şirket, hükûmetler yönlendirmediği sürece şu andan itibaren Rus ham petrolünü almayı derhal durduracak, vadeli sözleşmeleri yenilemeyecek. Ayrıca hükûmetlerle yakın istişarede bulunarak ham petrol tedarik zincirini Rusya’nın kaldırılacağı şekilde değiştirecek. Shell, Rus petrol ürünlerinden aşamalı olarak çekilmeye başlamanın enerji tedarikçileri ve müşterilerin ortak eylemini gerektireceğini belirtti. Bu da yakın zamanda diğer petrol devlerinin de benzer kararlara imza atabileceğini gösteriyor.