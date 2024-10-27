iPhone SE 4'ün Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Apple'ın yeni uygun fiyatlı modeli olan iPhone SE 4'ün fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı.

Apple'ın önümüzdeki günlerde tanıtması beklenen ürünler arasında iPhone SE 4 de yer alıyor. Kulislerde dolaşan söylentilere göre yeni akıllı telefon, iPhone SE 3'ten çok daha gelişmiş özelliklere sahip olacak ve Aralık 2024'te üretime girecek.

İnternet muhbiri Jukanlosreve'ün paylaşımına göre yeni modelde 6.06 inçlik OLED panel bulunacak. Apple'ın iPhone 16 ailesinden farklı olarak SE modelde Face ID için bir çentik bulunacak. Ekran panelinin yenilenme hızı ise 60Hz olacak. 2025 yılının ilk iPhone modeli olacağı belirtilen telefonun özellikleri ise oldukça dikkat çekici.

iPhone 16 özellikleri

İşlemci A18 RAM LPDDR5X 8GB, 128GB Arka Kamera 48MP Sony IMX904 Bağlantı USB-C Ekran OLED 6.06in., 460ppi, 800 nit parlaklık, seramik koruma, LTPS 60Hz, M11" Face ID Var Toz ve Su Koruması IP68 Şarj 20W USB-PD, 15W Qi2 kablosuz ve Magsafe Bağlantı Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, UWB (U1)

iPhone SE 4 serisinin fiyatları

İddialara göre yeni akıllı telefonun çıkışı için Mart 2025'i beklemek gerekecek. Daha önceki modelde 429 dolardan başlayan fiyatların da artacağı belirtilirken, yeni fiyatların 499 dolar ya da 549 dolardan başlayacağı ifade edildi.