iPhone SE 4'ün Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Apple'ın önümüzdeki günlerde tanıtması beklenen ürünler arasında iPhone SE 4 de yer alıyor. Kulislerde dolaşan söylentilere göre yeni akıllı telefon, iPhone SE 3'ten çok daha gelişmiş özelliklere sahip olacak ve Aralık 2024'te üretime girecek.
İnternet muhbiri Jukanlosreve'ün paylaşımına göre yeni modelde 6.06 inçlik OLED panel bulunacak. Apple'ın iPhone 16 ailesinden farklı olarak SE modelde Face ID için bir çentik bulunacak. Ekran panelinin yenilenme hızı ise 60Hz olacak. 2025 yılının ilk iPhone modeli olacağı belirtilen telefonun özellikleri ise oldukça dikkat çekici.
iPhone 16 özellikleri
|İşlemci
|A18
|RAM
|LPDDR5X 8GB, 128GB
|Arka Kamera
|48MP Sony IMX904
|Bağlantı
|USB-C
|Ekran
|OLED 6.06in., 460ppi, 800 nit parlaklık, seramik koruma, LTPS 60Hz, M11"
|Face ID
|Var
|Toz ve Su Koruması
|IP68
|Şarj
|20W USB-PD, 15W Qi2 kablosuz ve Magsafe
|Bağlantı
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, UWB (U1)
iPhone SE 4 serisinin fiyatları
İddialara göre yeni akıllı telefonun çıkışı için Mart 2025'i beklemek gerekecek. Daha önceki modelde 429 dolardan başlayan fiyatların da artacağı belirtilirken, yeni fiyatların 499 dolar ya da 549 dolardan başlayacağı ifade edildi.