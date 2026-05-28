Planet Zoo 2 Duyuruldu: İşte Fiyatı, Çıkış Tarihi, Sistem Gereksinimleri...

Frontier Developments, sevilen hayvanat bahçesi simülasyonu Planet Zoo 2’yi resmen duyurdu. 13 Ekim 2026’da PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacak oyun; su canlıları, uçan kuşlar, yeni rezerv sistemi, ön sipariş bonusları ve fiyatlarıyla karşımızda.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Frontier Developments, hayvanat bahçesi kurma ve yönetme oyunlarını sevenleri fazlasıyla heyecanlandıracak duyuruyu yaptı. Sevilen simülasyon oyununun devamı olan Planet Zoo 2, ilk oyunun temelini korurken çok daha büyük, daha detaylı ve daha canlı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Yeni oyunla birlikte artık yalnızca kara hayvanlarıyla sınırlı kalmayacağız. Oyuncular, tamamen su canlıları, uçabilen kuş türleri, özelleştirilebilir akvaryumlar ve doğal yaşam alanlarıyla çok daha kapsamlı hayvanat bahçeleri kurabilecek.

Planet Zoo 2, hayvanat bahçesini bu kez çok daha canlı hâle getiriyor

Planet Zoo 2’nin en dikkat çeken tarafı, serinin uzun süredir beklenen bazı eksiklerini sonunda kapatıyor olması. Oyunda tatlı su ve tuzlu su akvaryumları kurulabilecek; siyah uçlu resif köpekbalığı ve şahin gagalı deniz kaplumbağası gibi canlılar, ziyaretçilere su altı manzaraları sunacak.

Uçan kuşlar da Planet Zoo 2 ile birlikte seriye gerçek anlamda giriş yapıyor. Tukan ve sekreter kuşu gibi türler, bariyerler, destek direkleri ve dinamik ağlarla kurulabilen özel kuş kafeslerinde özgürce hareket edebilecek. Yani bu kez hayvanlar yalnızca yerde değil, gökyüzünde de parkınızın parçası olacak.

Planet Zoo 2 özellikleri

Özellik Açıklama
Oyun türü Hayvanat bahçesi kurma ve yönetim simülasyonu
Geliştirici / Yayıncı Frontier Developments
Platformlar PC, PlayStation 5, Xbox Series X S
Yeni canlı türleri Su canlıları ve tamamen uçabilen kuşlar
Akvaryum sistemi Tatlı su ve tuzlu su akvaryumları kurulabilecek
Kuş alanları Özelleştirilebilir kuş kafesleri oluşturulabilecek
Wildlife Reserves Hayvanlar, özel koşullar sağlanınca vahşi yaşam rezervlerine bırakılabilecek
Oyun modları Career, Sandbox, Franchise ve Planet Hub
Topluluk içerikleri Frontier Workshop üzerinden oyuncu yapımı içerikler paylaşılabilecek

Oyunun bir diğer önemli yeniliği ise Wildlife Reserves sistemi. Bu özellik sayesinde hayvanları sadece sergilemekle kalmayacak, belirli gereksinimleri karşılayarak onları özelleştirilebilir vahşi yaşam rezervlerine bırakabileceksiniz. Böylece koruma tarafı, oyunun çok daha merkezinde yer alacak.

Planet Zoo 2’de Career, Sandbox ve Franchise modları geri dönerken yeni Planet Hub sistemi de eklenecek. Bu sistem, uluslararası hayvanat bahçesi ve rezerv ağınızı tek bir küresel menüden yönetmenizi sağlayacak. Performans verileri, araştırmalar ve koruma projeleri de buradan takip edilebilecek.

Planet Zoo 2 çıkış tarihi ve fiyatı

Planet Zoo 2, 13 Ekim 2026 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacak. Oyun şimdiden ön siparişe açılmış durumda. Standard Edition, temel oyunla birlikte ön sipariş bonus paketini içerirken Deluxe Edition, buna ek olarak 6 hayvan türü ve özel hayvan tabelalarıyla geliyor.

Ön sipariş bonus paketinde özel Toucan Eat Shop ve tabelası, 3 farklı hayvan bağış kutusu ve Tiger Photo Stand-In Wall bulunacak. Deluxe Edition’da ise Golden Eagle, Golden Lion Tamarin, Great Hammerhead Shark, Axolotl, Blue and Gold Fusilier ve Longfin Batfish gibi 6 ek tür yer alacak.

Planet Zoo 2 fiyatı

Sürüm İçerik Fiyat
Standard Edition Planet Zoo 2 + Bonus Content Pack £39.99 / $49.99 / €49.99
Deluxe Edition Planet Zoo 2 + Bonus Content Pack + 6 ek tür + özel hayvan tabelaları £54.99 / $64.99 / €64.99

Planet Zoo 2, PC tarafında Epic Games Store üzerinden de listelenmiş durumda. Mağaza sayfasında oyun için ön satın alma seçeneği yer alırken, temel sürümün fiyatı 49,99 dolar olarak görünüyor. Deluxe sürüm ise daha fazla hayvan ve kozmetik içerik isteyen oyunculara hitap ediyor.

Elbette böyle detaylı bir simülasyon oyunu söz konusu olduğunda PC oyuncularının aklındaki en büyük sorulardan biri sistem gereksinimleri oluyor. Neyse ki Planet Zoo 2 için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de belli olmuş durumda.

Planet Zoo 2 sistem gereksinimleri

Bileşen Minimum Önerilen
İşletim sistemi Windows 11 Windows 11
İşlemci Intel i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600 Intel i7-10700K / AMD Ryzen 7 5800X
RAM 16 GB 16 GB
Ekran kartı NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB / AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB / Intel Arc A750 8 GB NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB / AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB / Intel Arc A770 16 GB
DirectX DirectX 12 DirectX 12
Depolama 40 GB 40 GB
Ek not SSD gerekli SSD gerekli

Özellikle önerilen tarafta RTX 3070 ve Ryzen 7 5800X seviyesinde donanımların istenmesi, Planet Zoo 2’nin görsel detay ve simülasyon yoğunluğu bakımından daha iddialı bir oyun olacağını gösteriyor. Ayrıca hem minimum hem önerilen gereksinimlerde SSD zorunluluğu dikkat çekiyor.

Kısacası Planet Zoo 2, ilk oyunu sevenlerin “Keşke şunlar da olsaydı” dediği birçok özelliği beraberinde getiriyor. Su altı canlıları, uçan kuşlar, daha gelişmiş hayvan davranışları ve rezerv sistemiyle Frontier, seriyi yalnızca büyütmekle kalmıyor; daha canlı ve daha anlamlı bir simülasyon hâline getirmeye çalışıyor.

