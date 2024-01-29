X'te bir oyun muhbiri, 31 Ocak'ta gerçekleştirilmesi beklenen PlayStation State of Play etkinliğinde tanıtılacak oyunları sızdırdı.

2024 yılının ilk ayı sona ermek üzere ve daha şimdiden teknoloji firmaları çok sayıda etkinlikle karşımıza çıktı. Dolu dolu geçen Ocak ayının kapanışı ise muhtemelen 31 Ocak 2024'te yapılacak olan PlayStation State of Play etkinliği ile tamamlanmış olacak. Etkinlikte pek çok dikkat çekici oyun duyurulması bekleniyor.

Gönderiden niyet okuma

"(Kabaca) 31'inde Ronin'ler yükselecek, mahsur kalıp öleceğiz, yeniden doğacağız ve Kojima hayallerini gerçekleştirecek. Sonic kendi jenerasyonunun gölgesinde kalırken tepelerse metroyu yakalamanız gerekene kadar şafağa kadar sessiz kalacak. Yeter ki Yahuda gibi ihanet etmeyin."

Etkinlikle ilgili detaylar, eski adıyla Twitter yeni adıyla X platformunda @Shepsheal_Nick kullanıcı adlı bir muhbir, PlayStation State of Play'de duyurulacak oyunları üstü kapalı şekilde işaret etti.

Peki bu tekerlemede hangi oyunlara gönderme yapılıyor? Bu oyunların listesi şu şekilde:

Rise of the Ronin

Death Stranding 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Sonic oyunu (muhtemelen Sonic Generations Remastered)

Silent Hill 2

Until Dawn Remaster

Yeni Metro oyunu

Judas (Ken Levine’in yeni oyunu)

Bu oyunlar dikkat çekici olsa da uzun zamandır reklamları dönen Stellar Blade'in bu listede yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Bu listenin etkinliğin son listesi ya da tam listesi olmama ihtimali de bulunuyor. PlayStation etkinliğiyle birlikte hem Xbox hem de PlayStation için yıl gümbür gümbür başlamış olacak.