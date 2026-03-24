Zamanında Sükse Yaratan Battlefield Oyunu Yakında Konsollardan Kaldırılıyor: Satın Almak İçin Çok Az Bir Vaktiniz Var!

2015'te çıktıktan sonra farklı yaklaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Battlefield Hardline, yakında konsol mağazalarından kaldırılacak.

2015’teki çıkışından bu yana oyuncuları polisler ve suçlular arasındaki aksiyon dolu mücadeleye sürükleyen Battlefield Hardline, konsolda yolun sonuna geliyor.

EA'in duyurusuna göre oyun, 22 Mayıs’ta PlayStation 4 ve Xbox One dijital mağazalarından kaldırılacak. Bu tarihten sonra oyun ve tüm ek içerikler artık satın alınamayacak.

22 Mayıs'a kadar satın alabileceksiniz

Tabii oyuna anında veda etmeyeceğiz. Oyunun çevrim içi servisleri 22 Haziran’a kadar aktif kalmaya devam edecek, ardından tamamen kapatılacak. Oyuna sahip olanlar ise bu tarihten sonra bile tek oyunculu hikâye modunu oynamayı sürdürebilecek.

Bu gelişme aslında oyunun ikinci büyük vedası. Daha önce 2024 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 sürümlerinin sunucuları kapatılmıştı. Şimdi ise sıra yeni nesil sayılan konsollara gelmiş durumda.

Oyunu koleksiyonuna eklemek isteyenler için hâlâ kısa bir süre var. 22 Mayıs tarihine kadar indirimleri kovalamaya devam edebilirsiniz. Ayrıca oyun, Game Pass Ultimate ve EA Play abonelikleri kapsamında da erişilebilir durumda ama 22 Mayıs'ta bu kütüphanelerden de kaldırılacak.