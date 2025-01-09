POCO, yeni amiral gemisi serisinde yer alan X7 ve X7 Pro'yu tanıttı. Seride ayrıca Iron Man'in ruhunu yaşatacak bir model de yer alıyor.

Üst düzey özellikleri uygun fiyatlarla kullanıcılara ulaştırmasıyla bilinen ve ülkemizde de oldukça beğenilen markalar arasında yer alan POCO'nun merakla beklenen yeni serisi POCO X7 tanıtıldı.

Seride yer alan POCO X7 ve POCO X7 Pro'nun yanı sıra Iron Man kadar güçlü olan Iron Man Versiyonu da seriyle birlikte satışa sunuldu. Üstelik serideki yeni modelleri Hepsiburada'dan ön siparişe özel indirimli fiyatlarla satın almanız mümkün.

POCO X7 Özellikleri

Ekran 6,67 inç CrystalRes AMOLED ekran

Çözünürlük: 2712 x 1220 (1,5K çözünürlük)

Yenileme hızı: 120 Hz'e kadar

Dokunmatik örnekleme hızı: Maksimum 480 Hz

Parlaklık: 500 nit (tipik), 1200 nit (HBM parlaklığı),

3000 nit (en yüksek parlaklık) İşlemci Dimensity 7300-Ultra

4 nm üretim süreci

CPU: Sekiz çekirdekli CPU, 2,5 GHz'e kadar

GPU: Mali-G615 MC2 RAM 8 GB / 12 GB LPDDR4X Depolama 256 GB / 512 GB UFS2.2 Arka Kamera 50 MP OIS destekli ana kamera

OIS

f/1,5

4'ü 1 arada büyük bir 1,6 μm piksele gruplama

8 MP ultra geniş açılı kamera

f/2,2

2 MP makro kamera

f/2,4 Ön Kamera 20 MP ön kamera

f/2,2 Pil 5.110 mAh, 45W turbo şarj İşletim Sistemi Xiaomi HyperOS Boyutlar ve Ağırlık 162,33 x 74,42 x 8,4 mm, 185,5 g

POCO X7 Fiyatı

POCO X7 8 GB + 256 GB 15.999 TL

(Hepsiburada özel 1.000 TL indirim ile) POCO X7 12 GB + 512 GB 17.999 TL

(Hepsiburada özel 1.000 TL indirim ile)

POCO X7'yi satın almak için tıklayın.

POCO X7 Pro Özellikleri

Ekran 6,67 inç CrystalRes AMOLED ekran

Çözünürlük: 2712 x 1220 (1,5 K çözünürlük)

Yenileme hızı: 120 Hz'ye kadar

Dokunmatik örnekleme hızı: 480 Hz dokunmatik örnekleme hızı,

2560 Hz anlık dokunmatik örnekleme hızı,

16x süper çözünürlüklü dokunuş *2560 Hz anlık dokunmatik örnekleme hızı

yalnızca Oyun Turbo modu açıkken desteklenir.

AdaptiveSync ekran

Parlaklık: 700 nit (tipik), 1400 nit (HBM parlaklığı),

3200 nit (en yüksek parlaklık) İşlemci Dimensity 8400-Ultra

4 nm üretim işlem gücü

Merkezi İşleme Birimi (CPU): Sekiz çekirdekli 3,25 GHz'ye kadar

Grafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G720 RAM 8 GB + 12 GB LPDDR5X Depolama 256 GB + 512 GB Evrensel Flaş Depolama (UFS) 4.0 Arka Kamera 50 MP OIS destekli ana kamera

OIS

f/1,5

4'ü 1 arada büyük bir 1,6 μm piksele gruplama

1/1,95 inç sensör boyutu

6 P lens

8 MP ultra geniş açılı kamera

f/2,2 Ön Kamera 20 MP ön kamera

OV20B (1/4 inç sensör boyutu)

f/2,2

4 p lens Pil 6.000 mAh, 90W ultra hızlı şarj İşletim Sistemi Xiaomi HyperOS 2 Boyutlar ve Ağırlık 160,75 x 75,24 x 8,29 mm, 195g

POCO X7 Pro Fiyatı

POCO X7 Pro 8 GB + 256 GB 19.799 TL

(Hepsiburada özel 1.500 TL indirim ile) POCO X7 Pro 12 GB + 512 GB 22.499 TL

(Hepsiburada özel 1.500 TL indirim ile)

POCO X7 Pro'yu satın almak için tıklayın.

Iron Man kadar güçlü: POCO X7 Pro Iron Man Versiyonu

POCO'nun serideki iki modeli X7 ve X7 Pro'nun yanı sıra Iron Man versiyonu Iron Man kadar güçlü. Dahası bu özel versiyon sadece 20.000 adet üretildi ve ülkemizde sadece Hepsiburada'dan satın alınabiliyor.

POCO bu özel versiyonu sadece bir telefon olarak değil, Tony Stark’ın ruhunu taşıyan kişisel bir zırh olarak da tanımlıyor. Telefon genel özellikleriyle POCO X7 Pro ile aynı olsa da tasarımı baştan aşağı değiştirilmiş durumda.

Arka tasarımdaki özel kabartmaların yanı sıra Iron Man'in ark reaktörünü de görebiliyoruz. Yine Iron Man'e özel işleme ve kabartmalar da bizleri karşılıyor.

Kullanıcı arayüzünde de değişiklikler var. Iron Man'in ruhunu yansıtacak şekilde düzenlenen Iron Man özel teması ile birlikte POCO X7 Pro Iron Man Versiyonu gerçekten de Marvel evreninden fırlamışçasına bir kullanım deneyimi sunuyor.

POCO X7 Pro Iron Man Versiyonu fiyatı

POCO X7 Pro Iron Man Versiyonu 12 GB + 512 GB 23.999 TL

(Hepsiburada özel 1.500 TL indirim ile)

POCO X7 Pro Iron Man Versiyonu'nu satın almak için tıklayın.