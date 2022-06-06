Türkiye'deki Poşet Çaylarda Mikroplastik Tespit Edildi

Artık hemen her yere ulaşmış olan mikroplastikler, sallama ve demlik çaylarda da tespit edildi. Doç. Dr. Meral Yurtsever tarafından yapılan araştırmaya göre bir demlik poşet çaydan suya geçen mikroplastik sayısı 13 bin.

TÜBİTAK'ın bir projesi kapsamında demlik poşet çaylar ile sallama çaylar üzerinde bir araştırma yapan Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Yurtsever, endişe verici bir tespitte bulundu. Öyle ki söz konusu paketleri kullanarak içtiğimiz şeyler aslında çay değil, mikroplastik deposu...

Yurtsever, farklı markalarda 11 sallama çay ile 11 demlik poşet üzerinde incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerde, sallama çayların 4 tanesinde, demlik poşetlerin ise neredeyse tümünde mikroplastik tespit edildi. Analizlerini detaylandıran bilim insanı, bir demlik poşet çayın içerisinde ortalama 13 bin adet mikroplastik malzemenin olduğunu belirledi.

Vücudumuz için toksik etkisi var

Mikroplastikler, bugün kullandığımız büyük plastik malzemelerin yapı taşlarını oluşturuyor. Meral Yurtsever tarafından yapılan araştırma polyester, polipropilen ve polietilen gibi malzemelerin çaylarla birlikte vücudumuza girmiş olduğunu gözler önüne serdi. Bilim dünyasının bir süredir yakın markaja aldığı mikroplastiklerin, vücutta toksik etkisi olduğu biliniyor.

Boyutları 1 mikrometre ila 5 milimetre aralığında değişen mikroplastikler, insan sağlığı için oldukça tehlikeli. Diğer tüm zararlarından önce bu malzemelerin kanser yapma riski bulunuyor. Bununla birlikte, laboratuvar çalışmalarına göre mikroplastikler, doğurganlığı da etkiliyor. Ancak bugünlerde gördüğünüz her nesnede mikroplastik olduğunu söylemek gerek. Hatta musluklardan akan sularda bile mikroplastik tespit edildiği oluyor. Daha önceki dönemlerde insan dışkısında da mikroplastik tespit edilmişti...