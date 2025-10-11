Tümü Webekno
Uzayda Geçen Bilim Kurgu Hikâyesi PRAGMATA'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Capcom'un yıllar önce duyurduğu, geçtiğimiz aylarda ise yeniden ortaya çıkan oyunu PRAGMATA'ya dair şu ana dek bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Uzayda Geçen Bilim Kurgu Hikâyesi PRAGMATA'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Capcom'un ilk olarak yıllar önce duyurduğu ve o zamandan beri gizemini koruyan yeni bilim kurgu oyunu PRAGMATA, oyuncular arasında büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor.

Ay'da geçen distopik bir gelecekte geçen bu aksiyon-macera oyunu, etkileyici görselleri ve ilgi çekici hikâyesiyle dikkat çekiyor. Yıllar süren bekleyişin ardından oyun hakkında daha fazla detay ortaya çıkmaya başladı. Biz de bu içeriğimizde PRAGMATA'ya dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

PRAGMATA fragmanı

PRAGMATA konusu

PRAGMATA

PRAGMATA, yakın bir gelecekte Ay'daki bir araştırma istasyonunda geçiyor. Oyuncular, bir astronot olan Hugh ve onun android yoldaşı Diana'nın maceralarına tanıklık edecek.

İkili, istasyonu kontrolü altına alan düşman bir yapay zekâya karşı savaşarak Dünya'ya geri dönmenin bir yolunu bulmak zorundadır. Hikâye, insan ve android arasındaki bu alışılmadık ortaklığın dinamiklerine ve ıssız Ay üssündeki hayatta kalma mücadelelerine odaklanacak.

PRAGMATA nasıl bir oyun?

PRAGMATA

PRAGMATA, üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan bir aksiyon-macera oyunudur. Oyun, nişancı ve bulmaca mekaniklerini bir araya getiriyor. Oyuncular, Hugh karakterini yönetirken çeşitli silahları kullanabilecek ve düşman robotlarla çatışmalara girecek.

Android yoldaş Diana ise hackleme yetenekleriyle öne çıkıyor. Diana, düşmanların zırhlarını devre dışı bırakabilir, çevresel sistemleri hackleyerek bulmacaları çözebilir ve Hugh'a savaşta destek olabilir. Bu ikili mekanik, oyuncuların hem aksiyona doymasını hem de stratejik düşünerek bulmacaları çözmesini gerektirecek. Oyun ayrıca, Hugh'un sahip olduğu iticiler (thrusters) sayesinde Ay'ın düşük yer çekimli ortamında dikey ve hızlı hareket etme imkânı sunacak.

PRAGMATA çıkış tarihi

PRAGMATA

İlk olarak 2022 için duyurulan ancak daha sonra birkaç kez ertelenen PRAGMATA'nın yeni çıkış tarihi 2026 olarak belirlenmiş durumda. Capcom, oyunun geliştirme sürecine daha fazla zaman ayırmak için bu ertelemelere karar verdiğini açıklamıştı.

PRAGMATA hangi platformlarda var?

PRAGMATA

  • PlayStation 5
  • Xbox Series X/S
  • PC

PRAGMATA fiyatı ne kadar?

PRAGMATA

PRAGMATA'nın resmî satış fiyatı henüz Capcom tarafından duyurulmadı. Standart oyun fiyatlarının 69.99$'a yükseldiği günümüzde PRAGMATA'nın da daha ucuz olmasını beklememek gerek. Resmî fiyat açıklandığında bu kısmı güncelleyeceğiz.

PRAGMATA sistem gereksinimleri

PRAGMATA

Capcom oyunun çıkış tarihine henüz zaman olduğu için PRAGMATA'nın resmî PC sistem gereksinimlerini açıklamış değil. Yine de oyunun yeni nesil bir yapım olması ve Ray Tracing (Işın İzleme) gibi teknolojileri desteklemesi beklendiğinden, yüksek donanım gereksinimlerine sahip olacağı tahmin ediliyor. Resmî sistem gereksinimleri açıklandığında bu kısmı güncelleyeceğiz.

