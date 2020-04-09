DualSense'te Kulaklık Girişi Olup Olmayacağı Belli Oldu

Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’in DualSense adı verilen kontrolörüne ilk bakışı geçtiğimiz günlerde atmıştık. PlayStation ürün müdürü Toshimasa Aoki, DualSense’in selefi gibi bir kulaklık jakına sahip olup olmayacağı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu.

Japon teknoloji devi, bu sonbaharda piyasaya sürmeyi planladığı PlayStation 5’te kullanılacak kontrol cihazını resmi olarak açıkladı. Pek çok kişi, PS5 kontrol cihazının, seleflerinin ayak izlerini takip ederek DualShock 5 olarak adlandırılacağı düşünüyordu ancak öyle olmadı. Herkesi ters köşeye yatıran Japon şirket, yeni nesil oyun konsolunun kontrol cihazına DualSense ismini verdi.

DualSense’in tanıtılması ile beraber sosyal medya adeta karnaval alanına döndü desek yeridir. Yeni kontrolörün alışılmışın dışındaki rengi ve tasarım çizgisi, bazı kişiler tarafından yadırgansa da, çoğu insan tarafından beğeni ile karşılandı.

PlayStation 5'in yeni kontrol cihazı DualSense böyle görünüyor

Tasarımı haricinde DualSense'i çevreleyen tartışmalardan biri de, kulaklık jakına sahip olup olmadığıydı. Zira DualSense’e dair paylaşılan resmi görsellerde herhangi bir jak girişi görmedik. Neyse ki, bu sis bulutu daha fazla büyümeden aydınlığa kavuştu.

PlayStation Ürün Müdürü Toshimasa Aoki, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, DualSense’te, tıpkı DualShock 4’teki gibi kullanıcıların kendi kulaklıklıklarını takabilecekleri bir ses jakı olduğunu söyledi. Bu açıklamasıyla PS5’i satın almayı düşünen kişilerin içlerine su serpen Aoki, bu yönde oluşan hayal kırıklığını da bertaraf etmiş oldu.

DualSense, selefi DualShock 4'e göre çok daha oval bir tasarıma sahip

Siyah ve beyaz renklerle harmanlanan DualSense, alışık olduğumuzdan biraz daha büyük bir tasarıma sahip. Az da olsa Xbox Series X’in kontrol cihazını andıran DualSense, dokunsal geri bildirim, yeni ‘Oluştur’ düğmesi, kulaklık gereksinimini ortadan kaldıran yerleşik mikrofon, USB Type-C bağlantı noktası ve güçlü batarya ömrü gibi daha pek çok yeniliğe ev sahipliği yapıyor.