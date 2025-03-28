realme, orta segment denebilecek yeni telefonu 14 5G'yi duyurdu. Fena sayılmayan özelliklere sahip olan telefonun fiyatı birazcık yüksek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi realme, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonunu duyurdu. Günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek ve orta sınıf bir model olarak kabul edilebilecek realme 14 5G, satışa sunulduğu pazarlarda ilgi görecek gibi görünüyor.

6.67 inç boyutunda FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan bir ekranla donatılan realme 14 5G, 2.000 nit tepe parlaklık değeri ile cam gibi görüntüler vadediyor. Su ve toza karşı dayanıklılık için IP69 seritifikasına sahip olan telefonda 16 MP çözünürlük sunan bir selfie kamera yer alıyor.

Karşınızda realme 14 5G

Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinden güç alan realme 14 5G'de 12 GB RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı bulunuyor. 45W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon, işletim sistemi tarafında Android 15 tabanlı realme UI 6.0 arayüzünü çalıştırıyor.

Telefonun arka kısmına baktığımız zaman dikey yerleştirilmiş bir kamera kurulumu görüyoruz. Şirket, bu kamera kurulumunda sadece 50 MP'lik ana kameradan bahsetti. Sony'nin ürettiği bir sensöre sahip olan kamera, yapay zekâ destekli özelliklerle donatıldı.

realme 14 5G teknik özellikleri:

Ekran 6.67 inç, FHD+, 120 Hz, 2.000 nit, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 RAM 12 GB Depolama 256-512 GB Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 50 MP Batarya 6.000 mAh (45W) İşletim Sistemi realme UI 6.0 (Android 15)

realme 14 5G fiyatı: