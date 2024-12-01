Yeni bir iddiaya göre realme, seneye tanıtacağı GT8 Pro modelinde 8000 mAh'lik devasa bir batarya kullanabilir.

realme, günümüzde şüphesiz en çok yükselişte olan akıllı telefon üreticilerinden biri. Şirket, bataryalarıyla öne çıkıyor. Şirketin geçen ay tanıttığı yeni amiral gemisi telefonu GT7 Pro da bu konuda dikkat çekiyordu. Öyle ki cihazda 6500 mAh’lik batarya görmüştük. Batarya, 8,55 mm’lik inceliğe rağmen telefona eklenebilmişti. Bunu da silikon karbon olması sayesinde yapmıştı.

Şimdi ise realme’nin gelecek planları hakkında bilgiler geldi. Güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station, şirketin önümüzdeki dönemde çıkaracağı amiral gemisi telefonların bataryaları hakkında bilgi paylaştı.

realme GT8 Pro, 80W destekli 8000 mAh bataryaya sahip olabilir

Ortaya atılan iddiaya göre şirket, önümüzdeki yıl bu dönemlerde çıkması muhtemel GT8 Pro modeli için 7000 mAh’den 8000 mAh’e kadar çıkan bataryalar düşünüyor. Eğer 7000 mAh’lik olursa 120W şarj desteği ve 42 dakika şarj, 8000 mAh olursa da 80W desteği ve 70 dakika şarj süresi görebiliriz. Tabii 7500 mAh’lik ve 100W hızlı şarj destekli bir seçenek de olabilir.

8000 mAh’lik bir batarya gerçekten de gelirse “akü gibi” tabirine uyan devasa bir batarya olacaktır. Bu da cihazın pil ömrünün ciddi anlamda artacağı anlamına geliyor. Tam doldurmak ise 80W hızlı şarj ile 70 dakika sürecekmiş. Tabii şirketin bu tarz büyük bir bataryayla telefonu nasıl ince ve hafif tutmayı başaracağı merak konusu. Silikon karbon bataryanın ne kadar etkili olduğunu burada da görebiliriz.

Tabii bunların hepsi bir iddia. Herhangi bir resmî açıklama bulunmuyor. GT8 Pro’nun tanıtılmasına daha 1 yıla yakın süre var. Tanıtım tarihi yaklaştıkça bataryası hakkında yeni bilgiler gelecektir.