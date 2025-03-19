Realme P3 Ultra, AMOLED ekran, 50 MP OIS destekli kamera ve Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile tanıtıldı. Ön siparişler başladı.

Çinli teknoloji markası Realme, Realme P3 Ultra adını verdiği yeni akıllı telefonunu tanıttı. "Ultra" serisinin ilk modeli olan bu cihaz, dev bataryası, sağlam tasarımı ve AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor.

Realme, yeni akıllı telefonu Realme P3 Ultra'yı duyurdu. Dayanıklı bir telefon arayışı içinde olanlar için ilginç bir seçenek olabilir. İşte yeni akıllı telefon ile ilgili tüm ayrıntılar!

Realme P3 Ultra'nın özellikleri

Realme P3 Ultra, Neptün Mavisi, Orion Kırmızısı ve Parlayan Ay Beyazı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürüldü. Neptün Mavisi ve Orion Kırmızısı modellerinde vegan deri kaplama kullanıldığı belirtilirken, Parlayan Ay Beyazı modelinde ise “Yıldız Tozu İşleme” adı verilen özel bir kaplama tercih edildi. Şirket, bu kaplamanın yüzeye ay toprağı benzeri bir doku kazandırdığı ve ışık altında parlayan partiküller içerdiğini açıkladı. Ayrıca bu modelde, karanlıkta parlayan yeşil bir halkanın yer aldığı ifade edildi.

Realme P3 Ultra’nın IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olduğu ve suya ve toza karşı dayanıklılık sunduğu açıklandı. Cihazın 6.83 inç büyüklüğünde, dört tarafı kavisli AMOLED ekranla donatıldığı, bu ekranın FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1.500 nit parlaklık sunduğu belirtildi. Telefonun Dimensity 8350 Ultra işlemcisinden güç aldığı, bu işlemcinin 8 GB veya 12 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama alanı seçenekleriyle desteklendiği ifade edildi.

Telefonun arka kısmında 50 MP ana kamera (IMX896) ve OIS destekli bir lensin yer aldığı duyuruldu. Buna ek olarak cihazda 16 mm eşdeğer odak uzaklığına sahip 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunduğu belirtildi. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasına yer verildiği aktarıldı. Cihazın 6.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geldiği ve 80W hızlı şarj desteği sunduğu açıklandı. Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 arayüzüyle çalıştığı belirtilen telefon için iki büyük Android güncellemesi ve üç yıl güvenlik güncellemesi sağlanacağı ifade edildi.

Realme P3 Ultra 'nın fiyat bilgisi

Realme P3 Ultra 'nın fiyatları ise şu şekilde:

8 GB RAM + 128 GB depolama – 312 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama – 346 dolar

Realme P3 Ultra için ön sipariş sürecinin başladığı duyuruldu. Cihazın ilk sevkiyatlarının 26 Mart’ta gerçekleştirileceği belirtildi.