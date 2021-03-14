Özel Tasarımlı Realme X9 Pro Master Edition Görüntülendi

Realme'nin nisan ayında tanıtması beklenen özel tasarımlı modeli Realme X9 Pro Master Edition ilk kez görüntülendi. Görüntülenen model, Japon tasarımcıyla oluşturulan özel bir tasarımı taşıyordu.

Yakın bir zamanda Realme başkan yardımcısı Xu Qi, şirketin nisan ayında yeni bir cihaz çıkaracağının ipucunu vermişti. Xu Qi'nin verdiği bu ipucu, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın internet sitesinde ortaya çıkan bir telefonla örtüşmüştü. O telefon, Realme RMX3116 ismini taşıyordu.

Bu olayları takiben 3C sertifikasyon sitesinde aynı telefon gözükmüş ve bu kez fotoğraflarıyla birlikte karşımıza çıkmıştı. Bugünse Realme RMX3116 olduğu iddia edilen bir telefon gerçek hayatta fotoğraflandı. Telefon, şirketin piyasaya süreceği özel bir tasarımı taşıyordu.

Realme'nin beton grisi telefonu görüntülendi:

WHYLAB tarafından yayınlanan rapora göre bu fotoğraflar, Realme X9 Pro Master Edition 'Cement' modeline aitti. RMX3116 isimli telefonla aynı tasarımı taşıyan model, arka kısmında beton grisi bir renge ev sahipliği yapıyordu. Ayrıca telefonun arkasında daha önce de şirketle ortaklık yapmış olan Japon tasarımcı Naoto Fukasawa'nın imzası vardı.

Realme'nin yeni telefonu, fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla diğer Realme telefonlarından pek farklı gözükmeyecek. Telefon, kıvrımlı ekran tasarımına sahip olacak. Ekran, 6,55 inç büyüklüğünde olacak ve 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunacak. Elbette performanslı bir telefondan beklendiği gibi 5G desteği sunacak.

Telefon hakkında şu ana kadar öğrendiğimiz son şeyse taşıyacağı işlemci. İddialara göre Realme X9 Pro Master Edition, MediaTek'in Dimensity 1200 işlemcisiyle birlikte gelecek. Telefonun kaç GB RAM'e ve ne kadar kaliteli bir kamera kurulumuna sahip olacağı henüz belli değil.