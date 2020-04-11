Şahan Gökbakar’ın başrolünde olduğu Recep İvedik serisinin son filmi Recep İvedik 6, 10 Nisan tarihinde Netflix’e geldi. Recep İvedik 6 dışında diğer Recep İvedik yapımları da Netflix’te yayında.

Geçtiğimiz şubat ayında ülkemizde sevilen komedi film serisi Recep İvedik’in son filmi olan Recep İvedik 6’ya Netflix’in talip olduğu yönünde bazı iddialar konuşulmuştu. İddiaya göre Netflix, Recep İvedik 6 için Şahan Gökbakar’dan 3,5 milyon euroluk teklif almıştı.

Yapılan iddialara bugüne kadar her iki taraftan da herhangi bir yorum gelmemiş olsa da dün sürpriz bir şekilde Recep İvedik 6, Netflix’te boy gösterdi. Şahan Gökbakar’ın başrolünde oynadığı Recep İvedik 6, 10 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Netflix üzerinden izlenebilir oldu. Yapım, bugün Netflix Türkiye’nin 1 numarası haline geldi.

Recep İvedik 6 Netflix'te:

Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar’ın oturduğu Recep İvedik 6, 8 Kasım 2019 tarihinde ülkemizdeki sinemalarda yerini almıştı. Şahan Gökbakar’ın sevilen serisinin son filmi, vizyondaki ilk haftasında 1 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Film, Türkiye genelindeki sinemaların neredeyse her salonunda neredeyse her 20 dakikada bir gösterime girmişti. Şahan Gökbakar’ın başrolünde olduğu Recep İvedik serisi, bugüne kadar toplamda 255 milyon lira gişe hasılatı yaptı.

Recep İvedik serisinin son filmi olan Recep İvedik 6, bu kez Recep’in kendisine gelen bir daveti konu alıyor. Kuru fasulye festivaline çağrılan Recep, daveti kabul edip arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak Konya’ya doğru yola koyulur. Ancak ikili, talihsizliklerle başlayan yolculukları sonucunda kendilerini Konya değil, Kenya’da bulurlar.

Seyahat acentesinin hatası sonucunda kendilerini Kenya’da bulan Recep ve Nurullah, bir şekilde Türkiye’ye geri dönmek için bir yol aramaya başlarlar. İkili, kendilerini iki düşman kabilenin arasında bulur ve bu süreçte Recep’in başına ilginç olaylar gelir.

Şahan Gökbakar ve Netflix arasında yapılan anlaşmanın geçtiğimiz aylarda yapılan iddiayla ilişkisi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Zira her iki taraftan da Recep İvedik 6’nın Netflix’e eklenmesiyle ilişkili bir açıklama yapılmadı. Recep İvedik 6’nın yanı sıra diğer Recep İvedik yapımlarının da Netflix’te olduğunu hatırlatalım.