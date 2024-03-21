Reddit'in halka arz sürecinde düğüm bugün çözülüyor. Şirket, önümüzdeki saatlerde New York Borsasında listelenecek. Platform yöneticileri, hisse lotu fiyatlarının 34 dolardan başlayacağını açıkladılar.

Dünyanın en büyük forum sitelerinden Reddit, son birkaç aydır halka arz süreciyle haberlerimize konu oluyor. Bundan birkaç ay önce resmî başvuru yapan şirket, önümüzdeki saatlerde New York Borsasında (NYSE) işlem görmeye başlayacak. Gelen son haberler, Reddit'in halka arz sürecinde agresif bir tavır benimseyeceğini gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Reddit'in halka arz sürecine büyük bir ilgi olduğundan bahsetmiştik. Ayrıca Reddit yönetiminin lot başına 31 ila 34 dolarlık hedefinin olduğunu aktarmıştık. Şirket, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada bu konuya açıklık getirdi. Reddit yönetimi, hisse lotlarının satın alma bedelinin 34 dolar olacağını duyurdu. Yani firma, hedeflediği aralığın tepesinden borsaya girmiş olacak.

Reddit, daha şimdiden 500 milyon dolar topladı!

Reddit'in lot fiyatını hedef aralığın tepe noktası olarak belirlemesi, platform yöneticilerinin beklentilerinin yüksek olduğunu gözler önüne seren bir husus. Zaten bu durum, rakamlara da yansımış durumda. Zira platform, daha şimdiden 500 milyon dolar para toplamış durumda. Reddit'in değerlemesi ise 5,4 milyar dolar seviyelerinde.

New York Borsasında "RDDT" kodu ile listelenecek Reddit hisselerinin, nasıl bir fiyatlama yapacağı şimdiden merak konusu oldu. Çünkü Reddit'in halka arzı, 2024 yılının en çok beklenen halka arz süreçlerinden bir tanesiydi. Bakalım önümüzdeki saatler, bu denli yüksek beklentiyi karşılayabilecek mi...

*Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.