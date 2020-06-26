Redmi 9A’nın Tasarımı ve Özellikleri Bir Broşürde Görüldü

Xiaomi’nin yakın zamanda tanıtması beklenen yeni akıllı telefonu Redmi 9A, Filipinler’de bir broşür üstünde ortaya çıktı. Broşür üstünde cihazın görseline ve özelliklerine yer verildi.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ortaya çıkan son detaylara göre geçtiğimiz günlerde Çin’de çıkış yapan Redmi 9’un ardından yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Hatta Redmi 9A olması beklenilen telefonun Redmi 9’la birlikte tanıtılması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi.

Yine de Xiaomi’nin Redmi 9A’yı henüz tanıtmamış olması, böyle bir telefonun olmadığı anlamına gelmiyor zira gün geçtikçe cihaz hakkında daha fazla bilgiye sahip oluyoruz. Xiaomi’nin yeni telefonu, son olarak Filipinler’de bir ürün broşüründe ortaya çıktı.

Redmi 9A'nın tasarımı ve özellikleri:

Xiaomi’nin tanıtması beklenilen Redmi 9A modeli, bir broşür üzerinde yer aldı. Telefon, yalnızca ismiyle değil; özellikleri ve tasarımıyla da karşımıza çıktı. Broşürde cihazın çok yakında Filipinler’e geleceğine dair bir not düşüldü. Bununla birlikte Çin’de tanıtılan Redmi 9’un da çok yakında ülkeye geleceği de broşürde yer alıyordu. Yani her iki telefon da muhtemelen aynı gün Filipinler’de satılmaya başlanacak.

Broşürde yer alan görsele göre Redmi 9A, bir önceki model olan Redmi 8A ile hemen hemen aynı tasarıma sahip olacak. Cihaz, 6,53 inçlik HD+ damla çentikli ekran ve arka kısmında bir kamerayla gelecek. Cihazın ön kamerası 5 MP, arka kamerasıysa 13 MP çözünürlükte olacak.

Donanım kısmına gelindiğinde Redmi 9A, bizi MediaTek’in 2,0 GHz’lik sekiz çekirdekli G25 işlemcisiyle karşılayacak ancak işlemciye eşlik edecek RAM miktarı ve cinsi, broşürde yer alan detaylar arasında bulunmadı. Yine de giriş segmentinde konumlandırılacak bu telefon için standart bir RAM miktarı bekleyebiliriz. Cihazın ne zaman tanıtılacağı veya ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.