Xiaomi, Redmi markasının yeni amiral gemisi telefonları K70 ailesini tanıttı. Standart, Pro ve daha uygun fiyatlı K70E olmak üzere üç modelden oluşan seri, fiyatlarına kıyasla oldukça iyi özelliklere sahip.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, bugün bir lansman düzenleyerek yeni bütçe dostu amiral gemisi telefonları K70 serisini tanıttı. K60’ın halefi olacak yeni seri, K70, K70 Pro ve K70E olmak üzere üç telefondan oluşuyor.

Redmi K60, serinin standart modeli olarak, K60 Pro da en üst seviye model olarak tanıtıldı. K70E ise ailenin daha da düşük fiyatlı bir telefonu. Her üç telefon da işlemcisinden kamerasına kadar “amiral gemisi katili” tabirine yakışan özelliklere sahip. Fiyatları da bu özelliklere göre oldukça iyi.

Redmi K70

Standart model Redmi K70, delikli ekran tasarımıyla geliyor. Cihaz, 6,67 inçlik 1440p çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekranla donatılmış. Oyunları ve uygulamaların kalitesini iyileştiren bir yapay zekâ algoritmasına sahip telefonun maksimum parlaklığı ise 4000 nit.

Redmi K70, Qualcomm’un geçtiğimiz yılki en üst seviye işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2’den güç alıyor. Bu çip seti, 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM ile eşleştirilmiş. Ayrıca 256 GB ve 1 TB’lık UFS 4.0 depolama seçenekleri de var.

Kameraya baktığımızda arka kısımda biraz fazla yer kaplayan üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Burada 50 MP ana, 8 MP ultra geniş ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. 16 MP’lik selfie kamerası da ön tarafta delikli kısma yerleştirilmiş.

Redmi K70, 120W şarj destekli 5000 mAh bataryaya sahip. Siyah, beyaz, mavi ve menekşe renk seçenekleriyle gelen cihaz, Android 14 tabanlı HyperOS’le kutudan çıkacak.

Redmi K70 teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç, 120 Hz, 2K çözünürlük, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12/16 GB Depolama 256 GB, 512 GB, 1 TB Arka Kamera 50 MP, 8 MP, 2 MP Ön Kamera 16 MP Batarya 5000 mAh (120 Hz) İşletim Sistemi HyperOS (Android 14)

Redmi K70 fiyatı

12GB + 256GB - 350 dolar

16GB + 256GB - 380 dolar

16GB + 512GB - 423 dolar

16GB + 1TB - 480 dolar

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Pro, standart sürümle benzer bir tasarımla geliyor. 6,67 inçlik 120 Hz OLED ekranı bu telefonda da görüyoruz. En büyük fark ise işlemci tarafında. Pro model, Qualcomm’un daha yeni tanıttığı amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alıyor. 12/16/24 GB RAM ve 256 GB’tan 1 TB’a çıkan depolama seçenekleri de K70 Pro’yla geliyor. Telefonun mavi, siyah ve beyaz olmak üzere üç renkle geleceğini belirtelim.

Pro modelin arkasında 50 MP ana sensör yer alıyor. Ana kameraya 2x optik zoom sağlayan 50 MP’lik telefoto kamera ve 12 MP’lik ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Yani burada da önemli farklar var. Önde ise yine 16 MP’lik bir selfie kamerası bizi karşılıyor. Batarya ise 120W destekli 5000 mAh pil ile standart modelin aynısı.

Redmi K70 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç, 120 Hz, 2K çözünürlük, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12/16/24 GB Depolama 256 GB, 512 GB, 1 TB Arka Kamera 50 MP, 50 MP, 12 MP Ön Kamera 16 MP Batarya 5000 mAh (120W) ​İşletim Sistemi HyperOS (Android 14)

Redmi K70 Pro fiyatı

12GB + 256GB - 465 dolar

16GB + 256GB - 505 dolar

16GB + 512GB - 550 dolar

24G + 1TB - 620 dolar

Redmi K70E

Daha uygun fiyatlı bir model olan K70E, 120 Hz’lik 6,67 inçlik OLED bir ekrana sahip. Çözünürlük ise 1220x2712’ye geriliyor. 1800 nitlik maksimum parlaklık ve 480 Hz dokunma örnekleme hızı da telefonun özelliklerinden.

Redmi K70E, kardeşlerinin aksine Snapdragon işlemciye sahip değil. Cihaz, 4 nm sürecinden geçen Dimensity 8300 Ultra çip setine sahip. Bu işlemciye 12/16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB’tan 1 TB’a kadar çıkan UFS 4.0 depolama eşlik ediyor.

Düşük fiyatın en çok etkilediği kısım kamera tarafı olmuş. Arkada 64 MP’lik ana sensör, 8 MP’lik ultra geniş sensör ve 2 MP’lik makro sensör var. Önde ise 16 MP’lik selfie kamerası görüyoruz. Bataryaya baktığımızda ise 5500 mAh’lik bir pil cihaza yerleştirilmiş. Bu da kardeşlerine kıyasla kapasitesinin fazla olduğunu gösteriyor. Ancak hızlı şarj desteği konusunda 90W’la biraz geride.

Redmi K70E teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç, 120 Hz, 1,5K çözünürlük, OLED İşlemci MediaTek Dimensity 8300 Ultra RAM 12/16 GB Depolama 256 GB, 512 GB, 1 TB Arka Kamera 64 MP, 8 MP, 2 MP Ön Kamera 16 MP Batarya 5.500 mAh (90W) ​İşletim Sistemi HyperOS (Android 14)

Redmi K70E fiyatı

12GB + 256GB - 282 dolar

12GB+ 512GB - 310 dolar

16GB + 1TB - 366 dolar

Xiaomi, Çin’de satışa sunulan serinin küresel çıkışıyla ilgili bir bilgi paylaşmadı. Ancak POCO markası altında gelme ihtimalleri var. Hangi telefonların bu şekilde gelebileceğini ise şu an için söylemek mümkün değil.