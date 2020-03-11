Redmi Note 9'un Teknik Özellikleri GeekBench'te Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin yarın duyurması beklenen yeni bütçe dostu telefonu Redmi Note 9'un işlemci ve RAM kapasitesi ortaya çıktı. Telefona yapılan Geekbench testiyle ortaya çıkan özellikler, bu telefonun MediaTek Helio G70'ten güç alacağını ve 6 GB RAM'le geleceğini gösteriyor.

Teknoloji tutkunlarının 2019 yılında en çok konuştuğu akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi hiç şüphesiz Xiaomi'ydi. Çinli teknoloji üreticisi, geçtiğimiz yıl boyunca gerek amiral gemisi gerekse fiyat/performans ürünleriyle tüketicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Yakaladığı ivmeyi 2020 yılında da sürdürmek isteyen Xiaomi, yeni telefon modelleri üzerindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Xiaomi yarın, 2 yeni akıllı telefon modeli ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Bu telefonlar, Redmi Note 9 ve Redmi Note 9 Pro olarak isimlendiriliyor. Geçtiğimiz dönemlerde Redmi Note 9 Pro'nun Snapdragon 720G'den güç alacağı açığa çıkmıştı. Şimdi yapılan bir Geekbench testi ise Redmi Note 9'un bazı teknik özelliklerini gözler önüne seriyor.

Geekbench'te ortaya çıkan verilere göre Redmi Note 9, MediaTek Helio G70'ten güç alacak. Bu işlemci, elbette Redmi Note 9 Pro'da kullanıldığı söylenen Snapdragon 720G'den daha az performans sunuyor. Ayrıca bu işlemci, şirketin geçtiğimiz yıl duyurduğu Redmi Note 8 Pro'nun MediaTek Helio G90T'den de daha zayıf bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi Redmi Note 9'un Geekbench sonuçları

Redmi Note 9 için gerçekleştirilen Geekbench testinin en dikkat çekici yanı, bu telefonun 6 GB RAM'e sahip olacağını ortaya koyuyor olması. Çünkü ortaya atılan diğer iddialar, Redmi Note 9 Pro'nun 4 GB RAM 64 GB depolama ya da 6 GB RAM 128 GB depolama olan seçeneklerle tüketicilere sunulacağını ortaya koyuyordu.

Redmi Note 9 ve Redmi Note 9 Pro'nun doğrulanması gereken hala pek çok özelliği var. Ancak Geekbench sonuçları, Xiaomi'nin yaklaşmakta olarn telefonlarının farklı işlemcilerden güç alacağını ortaya koyuyor. Ortaya çıkan bu fark, Redmi Note 9 ile Redmi Note 9 Pro'nun kamera donanımlarının aynı olabileceğini düşündürüyor.