Riot Games’in Yeni Oyunu 'Project A’ya İlk Yorumlar Geldi

Riot Games, 2019 yılının ekim ayında 10. yıl kutlamaları çerçevesinde sürpriz bir şekilde yeni oyunu Project A’yı duyurmuştu. İşte bu oyunu deneyen eski CS:GO oyuncusu Henry Greer, oyun hakkındaki ilk deneyimlerini paylaştı.

League of Legends oyunuyla dünyayı kasıp kavurmaya devam eden Riot Games, geçtiğimiz aylarda FPS oyuncularını sevindiren muhteşem bir sürpriz yapmıştı. Şirket, 2019 yılının ekim ayında 10. yıl kutlamaları çerçevesinde geliştirme aşamasında olan Project A’yı duyurmuştu.

Riot Games, ekim ayında yaptığı duyuruda bize oyundan da bir parça göstermeyi ihmal etmedi. Şirket, duyuru videosunda oyun içi görüntülere yer verdi ve oyunda bulunacak mekaniklere de göz atmamızı sağladı. Birçok oyuncuya göre Riot’un Project A’sı, Counter Strike: Global Offensive ve Overwatch’ı buluşturan bir oyun olacaktı.

Eski profesyonel CS:GO oyuncusundan Project A yorumu:

Riot Games’in Project A’sını daha önce duymamış olanlar, Riot tarafından yayınlanan ve yazımızın altında bulunan videoyu izleyebilirler. Riot Games, Project A için herhangi bir çıkış tarihi vermedi. Elbette oyuncular da Riot’un yeni projesini heyecanla bekliyor. Peki oyun çıkana kadar bu oyunla alakalı hiçbir şey duymayacak mıydık?

Project A ile ilgili gelen en son bilgi Riot tarafından değil, eski profesyonel CS:GO oyuncusu Henry “HenryG” Greer’dan geldi. Henry, Riot Games tarafından Project A’yı denemesi için şirketin Avrupa’daki ofisine davet edildi. Ardından da bu oyun hakkındaki görüşlerini paylaşmak için Riot’un iznini aldı.

Henry, Twitter’dan paylaştığı Project A yorumlarında aslında oyuncuların da yaptığı “Overwatch ve CS:GO karması” yorumunu onayladı. Henry, Project A’nın 5’e 5, daha çok CS:GO’ya benzeyen bir 'tactical shooter' oyunu olduğunu ve oyunun Overwatch ve Apex Legends gibi karakter tabanlı FPS ögeleri barındırdığını söyledi.

Project A ile ilgili yorumlarına devam eden Henry, oyunun CS:GO gibi bir ekonomi sistemine sahip olduğunu ve oyundaki yeteneklere fazla bel bağlamadan da güzel zaman geçirilebileceğini paylaştı. Henry’nin yorumlarını gören oyuncular da Riot’un yeni projesini merakla gözler oldu.