Riot Games Türkiye Direktörü, Türk Oyuncuları Analiz Etti

League of Legends, dünyada en çok oynanan espor oyunlarından biri ve ülkemizde de oldukça popüler. Riot Games Türkiye Direktörü Erdinç İyikul, League of Legends'ın Türkiye'deki oyuncu profiliyle ilgili dikkat çekici veriler paylaştı.

League of Legends ile Türkiye'deki e-spor ekosisteminin en büyük temsilcisi olan Riot Games, yükselişini yaptığı yatırımlarla sürdürüyor. Şirketin 2009 yılında pazara sunduğu oyun, mobil platformlardaki çalışmalar ve diğer projelerle adından sıkça söz ettiriyor. Riot Games Türkiye Direktörü Erdinç İyikul, League of Legends verilerinden yola çıkarak ülkemizdeki oyuncu davranışlarıyla ilgili dikkat çekici analizler paylaştı.

League of Legends, izleyici kitlesi ve gerçekleşen dev organizasyonlarıyla ülkemizde de tutkulu bir topluluğa sahip. LoL, Türkiye'de açılan toplam 15 milyon hesapla ülkemizde en çok oynanan oyunların başında geliyor. Son bir yıldaki yeni kayıt sayısı ise 2 milyondan fazla. League of Legends oynayan kitlenin yaş aralığına baktığımızda 15-25 arasında seyrediyor ve oyuncu kitlesi ağırlıklı olarak lise/üniversite öğrencilerinden oluşuyor.

LoL'ün gün içinde en çok oynandığı zaman saat 19.00 - 22.00 aralığında ve 2019 yılında ülkemizde yaklaşık 400 milyon saat oynandı. En çok oyun oynanan günler ise elbette Cumartesi ve Pazar. Diğer yandan rekabetçi oyunlar, eğlencenin tanımını değiştiriyor ve bireysel tüketimden çok, sosyal ve interaktif bir eğlence anlayışı sunuyor.

"Türkiye'deki oyuncu profili sonuç odaklı"

Erdinç İyikul, ülkemizdeki genel oyuncu profili ile ilgili, "Türkiye'deki oyuncu profiline baktığımızda hızlı sonuç almak isteyen, tek hamleyle rakibin en kritik noktasını ortadan kaldırabilen karakterlerin tercih edildiğini görüyoruz. Oyuncularımız, seçtiği rolün etkili olmasını, maçlarda ön plana çıkmasını tercih ediyor. Bu nedenle, örneğin şampiyon seçiminde özellikle ani hasar potansiyeli yüksek (suikastçi) şampiyonlar Türkiye’de çok tercih ediliyor. Geleneksel bir spor olan futbolda nasıl forvet olup gol atmayı seviyorsak; Sihirdar Vadisi'nde de hızla skor almaya, takımın yıldızı olmaya bayılıyoruz." şeklinde konuştu.

Riot Games, stratejik kart oyunu Legends of Runeterra, sıra tabanlı savaş türündeki oyunu Teamfight Tactics ve oyunculara mobilde gerçek bir LoL deneyimi sunacak olan League of Legends: Wild Rift'i mobil oyunculara sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca şirketin FPS türündeki ilk oyunu olan Project A da merakla beklenenler arasında.