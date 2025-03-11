Rockstar Games, tüm oyunlarında geçerli bir indirim kampanyası başlattı. Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platforrmu Steam'de başlatılan kampanya, oyunseverleri memnun edecek gibi görünüyor.
Peki Rockstar Games'in başlattığı kampanya kapsamında hangi oyunlara indirim geldi? Dilerseniz lafı hiç uzatmadan detaylara geçelim.
Rockstar Games'in Steam'deki kampanyasında indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29,99 dolar
|14,99 dolar (%50)
|Grand Theft Auto The Definitive Edition
|59,99 dolar
|23,99 dolar (%60)
|Grand Theft Auto IV: The Complete Edition
|19,99 dolar
|6,99 dolar (%65)
|L.A. Noire: The VR Case Files
|29,99 dolar
|14,99 dolar (%50)
|L.A. Noire
|19,99 dolar
|9,99 dolar (%50)
|Max Payne 3
|19,99 dolar
|5,99 dolar (%70)
|Max Payne 2: The Fall of Max Payne
|9,99 dolar
|2,49 dolar (%75)
|Bully: Scholarship Edition
|14,99 dolar
|5,24 dolar (%65)
|Manhunt
|9,99 dolar
|3,49 dolar (%65)
Rockstar Games'in Steam'deki kampanyasına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.