Tüm GTA Oyunları, Bully ve Max Payne: Rockstar Oyunlarına %75'e Kadar İndirim Geldi!

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Rockstar Games, Steam'de dev bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında fiyatlar, yüzde 75'e varan oranlarda düşmüş durumda.

Rockstar Games, tüm oyunlarında geçerli bir indirim kampanyası başlattı. Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platforrmu Steam'de başlatılan kampanya, oyunseverleri memnun edecek gibi görünüyor.

Peki Rockstar Games'in başlattığı kampanya kapsamında hangi oyunlara indirim geldi? Dilerseniz lafı hiç uzatmadan detaylara geçelim.

Rockstar Games'in Steam'deki kampanyasında indirime giren oyunlar

Rockstar Games Steam indirim

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Grand Theft Auto V Enhanced 29,99 dolar 14,99 dolar (%50)
Grand Theft Auto The Definitive Edition 59,99 dolar 23,99 dolar (%60)
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition 19,99 dolar 6,99 dolar (%65)
L.A. Noire: The VR Case Files 29,99 dolar 14,99 dolar (%50)
L.A. Noire 19,99 dolar 9,99 dolar (%50)
Max Payne 3 19,99 dolar 5,99 dolar (%70)
Max Payne 2: The Fall of Max Payne 9,99 dolar 2,49 dolar (%75)
Bully: Scholarship Edition 14,99 dolar 5,24 dolar (%65)
Manhunt 9,99 dolar 3,49 dolar (%65)

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Rockstar Games'in Steam'deki kampanyasına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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