Birleşik Krallık merkezli lüks otomotiv üreticisi Rolls-Royce, 1920'lerden ilham alan Dawn Silver Bullet Collection adlı yeni modelini duyurdu. İsminden de anlayabileceğiniz üzere gümüş renkte olan araç, yalnızca 50 adet üretilecek.

Çeşitli modellerinin sınırlı özel sürümlerini üreten Rolls-Royce, ‘Dawn’ serisinin özel versiyonu Dawn Silver Bullet Collection'ı duyurdu. 1920’lerin Rolls-Royce’larından ilham alacağı söylenen araç, 50 adetle sınırlı tutulacak.

İkonik modelin en belirgin stil özelliklerinden biri olan arka koltuk kapaklı Aero Cowling, Dawn Silver Bullet Collection’da da kendine yer bulunuyor. Benzersiz Rolls-Royce ruhunu taşıyan araç, kusursuz mühendislik ve zarif tasarımın yanı sıra olağanüstü bir konfor vadediyor.

Rolls-Royce, aracın eskiz çizimleri dışında herhangi bir görüntü paylaşmadı. İngiliz firma, Dawn Silver Bullet Collection ile nostaljik unsurların modern dokunuşlarla harmanlandığını söylüyor. Olağanüstü ve heyecan verici bir deneyim vadeden araç, tam anlamıyla bir sanat eseriyim diyor.

Orijinal Dawn modelinde, 6.6 litrelik V12 twin-turbo motor bulunuyordu. Dawn Silver Bullet Collection’ın spesifikasyonları henüz açıklanmış değil ancak bu özel araçtan dünyada yalnızca 50 adet üretileceğini biliyoruz. Gelelim en merak edilen konuya, yani fiyata.

Silver Bullet Collection’ın özellikleri gibi fiyatı da şu an için belli değil. Mevcut model, yaklaşık 350.000 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Beklentiler, sınırlı sayıda üretilecek bu özel modelin en az 400.000 dolardan alıcı bulacağı yönünde.