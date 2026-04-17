Samsung'un yeni orta segment telefonu Galaxy A27'nin tasarımı ortaya çıktı. Nihayet ön tarafta ekran tasarımının değişeceği görüldü.

Dünyada en çok satan akıllı telefon markalarının başında yer alan Samsung’un amiral gemileri kadar orta segment ve bütçe dostu modelleri de büyük ilgi görüyordu. Hiç şüphesiz bu konuda en çok dikkat çeken telefonlar A serisi. Şirket yakın zamanda A57 ve A37’yi tanıtmıştı. Şimdi ise Galaxy A27’yi tanıtmaya hazırlanıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Samsung Galaxy A27 modelinin piyasaya sürülmesine daha zaman olsa da şimdiden sızıntılar gelmeye başladı. Öyle ki uygun fiyata üst düzey özellikler sunacak telefonun render görselleri ortaya çıktı. Görseller, nasıl bir tasarımla geleceği hakkında bizlere fikir veriyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Galaxy A27 böyle gözükecek

OnLeaks tarafından paylaşılan görseller, şirketin yeni orta segment telefonuna ilk bakışı atmamızı sağlıyor. Ön tarafta büyük bir değişiklik yapıldığını ve nihayet çentiğin bırakılıp delikli ekran tasarımına geçildiğini görüyoruz. Bu gerçekten kullanıcıları sevindirecek, daha modern bir görünüm kazandıran bir değişiklik Arkada ise pil şeklinde bir ada içine yerleştirilen kamera kurulumu bulunuyor. Telefonun büyük ölçüde Galaxy A37 modelini andırdığını söyleyebiliriz.

Galaxy A27 modelinin Snapdragon 6 Gen 3 orta segment işlemciyle gelmesi bekleniyor. Çok fazla olmasa da daha yüksek verimlilik ve performans sunacak. Bunun yanı sıra 5000 mAh’lik batarya da göreceğiz. Cihaz hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Ne zaman tanıtılacağını bilmiyoruz ancak önümüzdeki dönemde daha fazla sızıntı görebiliriz.