Türkiye'de En Çok Satılan Telefonlardan Biri Olacak Samsung Galaxy A36'nın Bazı Özellikleri Belli Oldu

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Samsung'un gelecek yıl duyurması beklenen orta segment telefonu Galaxy A36, Geekbench testlerinde göründü. Hâl böyle olunca telefonun bazı özellikleri gün yüzüne çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. "Galaxy A36" ismiyle karşımıza çıkacak telefon, nispeten uygun fiyatlı olacak olması nedeniyle ülkemizde de büyük ilgi görecek

Şimdiyse Samsung Galaxy A36 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yaklaşmakta olan telefonGeekbench testlerinde göründü. Hâl böyle olunca Galaxy A36'nın bazı özellikleri gün yüzüne çıkmış oldu.

Android 15 ile gelecek!

Samsung Galaxy A36

Yukarıdaki Geekbench sonuçları, Samsung Galaxy A36'nın Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemciden güç alacağını ortaya koyuyor. Test edilen cihazda 6 GB RAM kapasitesi gösterilmiş olsa da bu durum, satışlar başladığında 8 GB'lik versiyonu da ortaya koyabilir. Tüm bunlara ek olarak; Galaxy A36'da Android 15 tabanlı One UI 7.0 arayüzü bulunacak.
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Samsung, Galaxy A36 için hiçbir resmî açıklama yapmadı. Ancak bu akıllı telefonun gelecek yıl, Galaxy S25 serisinden daha sonraki bir tarihte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Orta segmentte rakiplerini köşeye sıkıştıracak telefon, kendi kategorisinde en çok satanlar listesine girmeyi başaracak gibi görünüyor.

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Kaynak : https://www.fonearena.com/blog/438242/samsung-galaxy-a36-5g-benchmark-leak.html
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