Samsung'un A serisinin yeni üyesi olacak olan Galaxy A36'nın görselleri görücüye çıktı.

Samsung Galaxy A36'ya ait yeni ortaya çıkan görüntüler, telefonun arka yüzeyindeki tasarımın yenilendiğini ve daha ince bir yapıya sahip olacağını gösteriyor. Samsung görünüşe göre Galaxy A36 ve muhtemelen A56 modelleriyle birlikte mevcut tasarım dilini güncelleyerek farklı bir tasarım anlayışına geçmeyi planlıyor.

Galaxy A36, selefi olan A35'e kıyasla arka kamerada belirgin bir değişiklikle geliyor. Arka yüzeyde yer alan üç kamera lensi artık birbirinden ayrı değil ve dikey olarak hizalanmış bir kamera ünitesinde sıralanmış durumda. Bu düzen, birkaç yıl önce piyasaya sürülen Galaxy A30s modelinin tasarımına benzer bir yapıya sahip.

Daha ince bir tasarıma sahip olacak

Boyut tarafında ise Galaxy A36, 77,9 mm genişliğiyle A35'ten biraz daha dar olacak. Ekran boyutu ise 6,60 inçten 6,64 inç'e yükseliyor ve bununla birlikte telefon 162,6 mm fark ile biraz daha uzun bir yapıya sahip. En dikkat çekici yeniliklerden biri de telefonun incelmesi. Galaxy A36, yalnızca 7,4 mm kalınlığında olacak ve bu, A35'e kıyasla oldukça ince bir tasarım anlayışına sahip olacağını gösteriyor.

Ön tarafta selefiyle neredeyse aynı olan bir tasarım bizleri karşılıyor. Düz ekran paneli, ortalanmış selfie kamerası ve hafif asimetrik çerçeveler dikkat çekiyor. Yan tarafta bir parmak izi okuyucu olmadığı için bu sensörün ekrana entegre edileceği düşünülüyor.

İşlemci tarafında da söylentiler mevcut

Cihazın iç donanımı ile ilgili de bazı detaylar mevcut. Galaxy A36, SM-A366B model numarasıyla Geekbench'te Android 15 işletim sistemi ile görüntülendi. Yine de telefonun hangi işlemci ile geleceği belli değil. Söylentiler şu anda iki seçenek üzerine daralmış durumda. Bunlardan ilki Snapdragon 6 Gen 3, ikincisi ise Snapdragon 7s Gen 2.

Şimdilik telefona dair bilinen detaylar bunlar. Peki sizin Samsung Galaxy A36'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.