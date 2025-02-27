Samsung'un çok beklenen yeni bütçe dostu telefonu Galaxy M16 5G modeli tanıtıldı. Cihaz, 6 yıl güncelleme desteğiyle geliyor.

Samsung, geçen ayki amiral gemisi telefonlarının ardından yeni uygun fiyatlı cihazlarını bizlerle buluşturmaya başlamıştı. Bu kapsamda en merak edilen cihazlardan biri de M16 5G modeliydi. Cihaz, Galaxy A16’nın yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu olarak geliyor. Ancak bazı farklılıkları var.

Telefonun tasarımına baktığımızda ön tarafında artık biraz modası geçmiş diyebileceğimiz çentikli bir tasarım kullanıldığını görüyoruz. Arkada ise pil şeklinde adaya yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu var.

Karşınızda Samsung Galaxy M16 5G

M16 5G modeli, 6,7 inçlik boyuta sahip bir AMOLED ekranla geliyor. Bu ekran, 90 Hz yenileme hızı sunarken FHD+ çözünürlüğe sahip. Telefonun fiyat segmentine göre 7,9 mm ile ince bir cihaz olarak geldiğini söyleyebiliriz. Pembe, yeşil ve siyah seçenekleriyle geldiğini de ekleyelim.

Cihazın işlemcisi ise orta segmentte bir çip olan MediaTek Dimensity 6300 olarak açıklandı. Bu işlemci, 4/6/8 GB RAM ile eşleştirilmiş. Depolamanın ise yalnızca 128 GB olarak sunulacağı açıklandı.

Telefonun arkasında 50 MP’lik ana kamera, 5 MP’lik ultra geniş kamera ve 2 MP’lik makro kamera olmak üzere 3’lü kamera kurulumu var. A16’dan farkı kamera tasarımında. A16 modeli adasız alt alta üçlü kamerayla gelirken bu model, pil şeklinde bir nevi iPhone X’i andıran 3’lü kamerayla geliyor. Ön tarafta çentiğe yerleştirilen 13 MP’lik selfie kamerasını da ekleyelim.

Galaxy M16 modeli 25W destekli 5000 mAh’lik bataryaya sahip ve One UI 7 ile kutudan çıkıyor. En çok dikkat çeken kısımlarından biri ise Samsung’un 6 yıl boyunca Android ve güvenlik güncellemesi sözü vermesi. Yani bu uygun fiyatlı model, 2031’de bile güncelleme alacak.

Samsung Galaxy M16 5G teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, AMOLED, 90 Hz, FHD+ İşlemci Dimensity 6300 RAM 4/6/8 GB Depolama 128 GB Arka kamera 50 MP + 5 MP + 2 MP Ön kamera 13 MP Batarya 5000 mAh İşletim sistemi One UI 7 (Android 15), 6 yıl güncelleme desteği

Samsung Galaxy M16 5G fiyatı