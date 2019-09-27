Samsung Galaxy A70s Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung Galaxy A70’in gelişmiş versiyonu olarak piyasaya sürülecek olan Galaxy A70s tanıtıldı. Orta üst segmentte konumlandırılabilecek telefonun fiyatı ve teknik detayları da belli oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni orta üst segment cihazı Galaxy A70s’i tanıttı. Galaxy A70’in daha gelişmiş bir versiyonu olacak olan model, yarın itibarıyla Hindistan’da piyasaya sürülecek.

Damla çentikli 6,7 inçlik Süper AMOLED FHD+ ekrana sahip olan Galaxy A70s, gücünü Snapdragon 675 yonga setinden alacak ve bu yonga setine ek olarak telefonda 6 ile 8 GB RAM seçenekleri sunulacak. Cihaz, 128 GB’lık büyük bir depolama alanıyla gelecek.

Samsung Galaxy A70s, 64 MP’lik etkileyici bir kameraya sahip:

Samsung Galaxy A70s, 64 MP’lik bir ana kamerayla geliyor. Buna ek olarak 8 MP’lik 123 derece ultra geniş açılı kamerayı bünyesinde barındıran telefonda bir adet de 5 MP’lik canlı odak lensi bulunuyor. Cihazda bulunan bu kameralar, 4K Ultra HD kalitesinde videolar çekebilmenize olanak veriyor. Ayrıca cihazda güçlü bir gece modu özelliği de bulunuyor. Samsung, Galaxy A70s’in geceleri çok kaliteli fotoğraflar çekeceğini iddia ediyor.

Bunun dışında telefonda 4.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Cihaz, 25 W süper hızlı şarj özelliğini de destekliyor. Galaxy A70s’te yapay zekâ destekli bir "Game Booster" ve ses kalitesini artırmak için Dolby Atmos desteği bulunuyor. Şimdilik yalnızca Hindistan’da satılacak olan modelin fiyatı en az 28.999 Hindistan Rupisi (2.326 TL) olarak belirlendi.

Samsung Galaxy A70s'in Teknik Özellikleri