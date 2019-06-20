Samsung, Galaxy Fold'a 5G İçin Sertifika Aldı

Akıllı telefon üreticileri için adeta yeni bir macera olan katlanabilir telefonlar ve 5G ağ destekleri biraz sancılı başladı. Samsung, bu alandaki yeni cihazının sorunlu başlangıcı sonrası 5G için sertifikasını aldı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung; tablet ve akıllı telefon hibriti cihazını ilk olarak Şubat ayında düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtmıştı. 1.980 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak olan telefonun hem 4G hem de 5G sürümlerinin olacağı açıklanmıştı ancak hangisinin daha önce piyasaya çıkacağı belirtilmemişti. Çıkan son bilgilere göre Samsung, 5G modeli için sertifikasını aldı ki bu cihazın yakın zamanda en azından birkaç bölgede satışa sunulabileceği anlamına geliyor.

İki telefon tasarım açısından birbirine benzerlikler gösterse de aradaki fark iç donanımlarda ortaya çıkıyor. 5G modeli 4.235 mAh kapasitesinde bataryaya ve tek SIM yuvasına sahipken 4G modeli 4.380 mAh bataryaya ve çift SIM yuvasına sahip olacak. Ayrıca 5G'li model; Bluetooth ve Wi-Fi gibi özellikleri için de ayrı ayrı üçüncü parti sertifikalara ihtiyaç duyuyordu ki bunlar da Bluetooth SIG ve Wi-Fi Alliance’dan alındı.

Samsung CEO’su DJ Koh, Koreli gazetecilerle yaptığı konuşmada 5G modelinin LTE modelinden sonra çıkarılacağını ve bunun ilk olarak Güney Kore’de gerçekleştirileceğini söylemişti. Normalde 5G'li modelin, Nisan ayında 4G'li modelin ABD’de çıkış yapması sonrasında Mayıs ayı içerisinde çıkması gerekiyordu.

Güney Koreli taşıyıcı firmalar, 5G modelinin test aşamasında olduğunu ve 4G cihaz için ise yeniden ayarlanacak bir tarih olmadığını açıkladılar. Perakendecilerin ön sipariş iptalleri sonrası bir Samsung yöneticisi, ekran sorunlarının büyük çoğunluğunun halledildiğini ve yeni çıkış tarihinin yakın olduğunu söylemişti ancak şirket, bu planlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Güney Koreli şirketin rakiplerinden Çinli Huawei de kendi katlanabilir telefonu Mate X’in çıkış tarihini ertelemiş ve gerekçe olarak yazılım tarafında fazladan test aşaması gerektiğini açıklamıştı.