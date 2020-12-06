Samsung Galaxy F62, Geekbench'te Ortaya Çıktı

Samsung'un ekim ayında ilk üyesini tanıttığı Galaxy F serisinin yeni üyesi Galaxy F62, Geekbench'te ortaya çıktı. Buna göre Galaxy F62, tıpkı önceli gibi 6 GB RAM'e sahip olacak.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un Galaxy F62 adını verdiği bir modeli, Hindistan'da çıkış yapmadan önce Geekbench'te ortaya çıktı. Samsung'un yeni cihazının model numarasının SM-E625F olduğu belli olmuştu.

2021'in ilk yarısında Hindistan'da satışa çıkacağı tahmin edilen cihaz, Geekbench'te ortaya çıktı. Tabii bununla birlikte cihazın bazı donanımsal özellikleri de belli olmuş oldu. Peki, Samsung Galaxy F62 adı verilen bu modelin ortaya çıkan özellikleri neler oldu gelin hep birlikte bakalım.

Samsung Galaxy F62'nin ortaya çıkan donanım özellikleri

Tek çekirdekte 763, çoklu çekirdekte ise 1.952 puan almayı başaran Galaxy F62, Samsung'un Exynos 9825 yonga setini kullanıyor. 6 GB RAM'e sahip olan telefon, işletim sistemi tarafında ise Android 11'e sahip.

Samsung'un Galaxy F modelleri çok bilinen bir seri değil, hatta daha doğrusu henüz bir seri bile değil. Şirket, geçtiğimiz ekim ayında Galaxy F'nin ilk üyesi Galaxy F41'in duyurusunu gerçekleştirmişti. Dolayısıyla buradaki ikinci cihaz olacak olan Galaxy F62 ile birlikte Galaxy F, bir seri haline gelecek diyebiliriz.

Samsung Galaxy F41; 6 GB RAM'e, 128 GB depolama alanına, 6.000 mAh bataryaya, 15 W hızlı şarj desteğine, Android 10 işletim sistemine ve Exynos 9611 SoC'ye sahipti. Super AMOLED FHD+ Infinity U ekrana sahip telefonun arka tarafında 64 MP, 8 MP ve 5 MP üç kamera ve ön tarafında 32 MP'lik selfie kamerası bulunuyordu.

Galaxy F62'nin ise Galaxy F41 ile bazı ortak özellikleri paylaşsa da öncelinden daha güçlü donanımlara sahip olması ve dolayısıyla daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.