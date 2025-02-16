One UI 7.0 güncellemesiyle Galaxy S24 serisine “Audio Eraser” ve Galaxy S24, S23, S22 modellerine “Best Face” özelliği geliyor.

Samsung, Galaxy S24 serisinin, One UI 7.0 güncellemesiyle birlikte önemli yeni özelliklere kavuşacağını duyurdu. Gelen bilgilere göre, Galaxy S25 serisine ait öne çıkan özelliklerden biri, Galaxy S24 modellerine de sunulacak.

Söz konusu güncellemeyle ses düzenleme özelliği “Audio Eraser” ve yüz düzenleme özelliği “Best Face” bazı Galaxy modellerine sunulacak. İşte ayrıntılar!

Galaxy S24 serisine gelen “Audio Eraser” ve “Best Face” özellikleri neler sunuyor?

Galaxy S24 serisine gelecek “Audio Eraser” özelliği, videolardaki belirli sesleri düzenleme imkanı sunacak. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde rüzgar, trafik gibi istenmeyen arka plan seslerini azaltabilecek veya tamamen kaldırabilecek. Aynı zamanda One UI 7.0 güncellemesiyle birlikte Galaxy S24, S23 ve S22 serileri, fotoğraf düzenleme için “Best Face” özelliğine kavuşacak. Yeni özellik çekilen fotoğraflarda yüzleri otomatik olarak düzenleyerek daha iyi görünmelerini sağlayacak.

Öte yandan, “Log Video” özelliği yalnızca Galaxy S24 Ultra modelinde yer alacak. Bu özellik, video çekimlerinde kullanıcılara daha geniş düzenleme imkanı sunacak. Ancak, Galaxy S24 ve S24+ modellerinin bu özelliğe sahip olup olmayacağı henüz netleşmedi. One UI 7.0 güncellemesiyle birlikte Galaxy S24 serisi, fotoğraf ve video düzenleme yeteneklerini genişletecek. Bazı özellikler yalnızca belirli modellere özel olacak, ancak birçok Galaxy kullanıcısı güncellemeyle birlikte çeşitli yeni özelliklerden yararlanma fırsatı bulacak.