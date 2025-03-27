The Sinza isimli bir YouTuber, Samsung'un yakında piyasaya süreceği ultra ince telefonu Galaxy S25 Edge'in maketine ulaşarak onu S25 Ultra ile karşılaştırdı..

Samsung, geçtiğimiz aylarda S25 serisinin yanında Galaxy S25 Edge isimli yepyeni bir model de çıkaracağını duyurmuştu. Ancak ultra ince tasarıma sahip olacak o telefonun tasarımı gösterilse de diğer detayları hâlâ paylaşılmamıştı. Ayrıca tasarım da sadece uzaktan görülebilmiş, kimse telefona dokunamamıştı.

S25 Edge ile ilgili sürekli sızıntılar geldiğini görüyorduk. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Koreli YouTuber The Sinza, Galaxy S25 Edge’in maketini içeren bir video paylaştı. Bu maketlerin piyasaya sürülecek telefon ile aynı boyutlarda olduğu ifade edildi.

S25 Ultra ile yan yana böyle gözükecek, 5,84 mm kalınlıkla gelecek

Videoda, Galaxy S25 Edge’in, S25 Ultra ile yan yana getirilip karşılaştırıldığını görebiliyoruz. En çok dikkat çeken şey tabii ki incelik oluyor. Öyle ki cihazda 5,84 mm’lik bir kalınlık göreceğiz. S25 Ultra’da ise 8,2 mm’lik bir kalınlık var. Görüntülerden arada büyük bir fark olduğunu anlayabiliyoruz.

Bunun dışında telefonun pil şeklinde adaya yerleştirilen ikili kamera kurulumu, hoparlörü, ekranı, USB-C portu ve micro SIM girişine video içinde yer veriliyor. Sızıntılarda adı geçene siyah titanyum renk seçeneği de görülebiliyor. Eğer böyle olursa gerçekten çok satan bir renk olacağını tahmin edebiliriz çünkü oldukça başarılı duruyor. Telefonun bunun dışında mavi ve gümüş olarak gelmesinin beklendiğini de ekleyelim.

Telefonda; 6,6 inçlik 120 Hz FHD+ ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM, 256/512 GB depolama, 200 MP ana, 12 MP ultra geniş kamera, 3900 mAh batarya gibi özellikler görmemiz olası. Telefonun, önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılması bekleniyor.

The Sinza tarafından paylaşılan video için: