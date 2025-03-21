Galaxy S25 Edge modelinin ince tasarımına rağmen donanım gücünü koruyup korumadığına dair benchmark sonuçları ortaya çıktı.

Samsung, Galaxy S25 Edge ile incecik bir telefonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Öyle ki, telefonun kalınlığının sadece 5.84 mm olacağı söyleniyor. Bu da şimdiye kadarki en ince Galaxy amiral gemisi olabilir. Hâl böyle olunca da insan sormadan edemiyor: Bu inceliğin bir bedeli var mı, donanımda bir şeylerden feragat edilmiş olabilir mi?

Samsung, Galaxy S25 Edge ile oldukça ince bir telefon hazırlığında. Peki bu incelik, performanstan kısmak anlamına mı geliyor? İşte performans testi sonuçları!

Galaxy S25 Edge, Ultra ile aynı performansı mı sunacak?

Galaxy S25 Edge modelinin daha az sayıda arka kamerayla piyasaya sürüleceği bilgisi paylaşıldı. Bu durum, cihazın yalnızca tasarımıyla değil, donanım tercihleriyle de serideki diğer modellerden ayrılacağını ortaya koydu. Özellikle de Samsung’un bu modelde Galaxy S25 serisinin diğer üyelerinde yer alan Snapdragon 8 Elite işlemcinin daha düşük özellikli bir versiyonunu kullanıp kullanmadığı sorusu gündeme geldi.

Ortaya çıkan yeni bir benchmarkın sonucu ise Galaxy S25 Edge’in performans tarafında herhangi bir taviz vermediğini ortaya koydu. Güney Kore’ye ait SM-S937N model numaralı cihaz üzerinde yapılan testlerde, telefonun 8 çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcinin yüksek frekanslı, Samsung’a özel versiyonunu kullandığı tespit edildi. Paylaşılan performans verileri, cihazın Galaxy S25 Ultra ile benzer seviyede sonuçlar sunduğunu gösterdi.

Galaxy S25 Edge’in bu işlemciyi ne kadar verimli kullanabileceği ise şu an için netlik kazanmadı. Standart Galaxy S25 modelinin, daha büyük bir buhar odalı soğutma sistemine sahip olmasına rağmen yoğun kullanımda hızlı şekilde ısındığı tespit edildi. Edge modelinin daha geniş gövde yapısının soğutma performansına nasıl etki edeceği, cihazın piyasaya sürülmesinden sonra yapılacak testlerle ortaya çıkacak.

Galaxy S25 Edge’in donanım gücünü ne ölçüde koruduğu, kullanıcı deneyimi üzerinde doğrudan bir etki oluşturacak. Bu nedenle, cihaz piyasaya çıktıktan sonra gerçekleştirilecek detaylı testler, performans konusunda daha net bir tablo ortaya koyacak.