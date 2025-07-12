S25 serisinin merakla beklenen modeli Galaxy S25 FE'nin tüm özellikleri gün yüzüne çıktı. İşte telefona dair bildiğimiz her şey!

Samsung'un merakla beklenen yeni modeli Galaxy S25 FE'nin ne zaman tanıtılacağı henüz belli değil ama sızan bilgilerle telefonun neredeyse tüm detayları ortaya çıkmış durumda.

Yeni Galaxy S25 FE, geçen yılki modele benzer bir tasarıma sahip olacak ama zırh alüminyum kasası sayesinde sadece 7.4 mm kalınlığı ve 190 gram ağırlığı ile daha ince ve hafif olacak.

Ekran, pil ve işlemcide gelişmeler var

Ekran tarafında da güzel bir gelişme var. 6.7 inç büyüklüğünde ve 1Hz ila 120Hz arasında değişken yenileme hızına sahip olacak olan Galaxy S25+’da gördüğümüz kadar üst düzey olmasa da LTPO panel ve Gorilla Glass Victus+ ile yine kaliteli bir deneyim sunacak.

Pil tarafında da artış var. 4.900 mAh kapasiteye sahip olacak olan Galaxy S25 FE, 45W hızlı şarj destekleyecek. Kablosuz şarj özelliği de büyük ihtimalle 15W hızında olacak.

Telefonun işlemcisi her ne kadar kullanıcılar tarafından tepki görse de Exynos 2400 olacak. Bu çip, S24 FE’de kullanılan versiyondan biraz daha güçlü ama çok aşırı farklarda bir performans görmeyeceğiz. RAM tarafında ise 8 GB sabit olacak. Depolama seçenekleri ise 128, 256 ve 512GB olacak.

Samsung Galaxy S25 FE özellikleri

Ekran 6.7 inç, 120Hz yenileme hızı

LTPO, Gorilla Glass Victus+ İşlemci Exynos 2400 RAM 8 GB Depolama 128/256/512 GB Arka Kamera 50MP ana, 8MP telefoto ve 12MP ultra geniş Ön Kamera 12MP Pil 4.900 mAh, 45W hızlı şarj, 15W kablosuz şarj

Peki siz Galaxy S25 FE özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Çıktığında almayı planlıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.