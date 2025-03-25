Yeni bir sızıntı, Samsung Galaxy S26 Ultra'nın kamerası ve bataryası gibi bazı teknik özelliklerini ortaya çıkardı.

Yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S25 serisi geçtiğimiz aylarda tanıtan Samsung, önümüzdeki yıl S26 serisiyle karşımıza çıkmayı planlıyordu. Hâlâ 1 yıla yakın süre olsa da şimdiden bu telefonlar hakkında bilgiler gelmeye başladı.

Yeni sızıntı “Vhss_God” isimli X kullanıcısından geliyor ve S26 Ultra modelinin kamerası ve bataryası gibi detayları içeriyor.

200 MP’lik tek telefoto, 5500 mAh batarya ve dahası

İddiaya göre Samsung, S26 Ultra modelinde 4x destekli 200 MP’lik tek bir telefoto kamera kullanacak. Ona, 200 MP’lik ana kamera ve 50 MP’lik ultra geniş kamera eşlik edecek. Bu önemli bir değişiklik demek çünkü şirket son birkaç nesildir çift telefoto kurulumu kullanıyordu. Ancak eğer bu iddia doğruysa sadece tek bir telefoto sensör göreceğiz.

Ayrıca cihazın batarya kapasitesi hakkında da bilgi var. Prototipten edinilen bilgiye göre 5500 mAh’lik bir batarya görmemiz olası. Hâlihazırdaki S25 Ultra modelinde 5000 mAh batarya vardı. Bu da bataryanın da büyüyeceğini ve daha iyi pil ömrüyle karşılaşacağımız anlamına geliyor.

Bunlar dışında Bluetooth destekli S-Pen’in de yer alacağı belirtilmiş. S26 Ultra modeliyle ilgili bildiklerimiz bu kadar. Daha telefonun çıkmasına çok uzun bir süre var. O yüzden zamanla daha çok bilginin geleceğini söyleyebiliriz.