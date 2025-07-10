Samsung'un 2026 başında tanıtacağı Galaxy S26 Ultra telefonu hakkında şimdiden devasa bir sızıntı yaşandı. Sızıntı, cihazın tasarımından kamera ve performansına kadar birçok önemli özelliği içeriyor.

Samsung, dün gerçekleştirdiği etkinliğinde Z Fold7 ve Z Flip7 modellerini resmen tanıtarak bu yılki amiral gemisi telefon lansmanlarını resmen tamamladı. Şimdi ise tüm Samsung hayranlarının gözü, Ocak 2026’da gelmesi beklenen Galaxy S26 serisine çevrilmiş durumda. S26 modellerinin çıkışına daha uzun süre olsa da bugünden sızıntılar geliyor.

Serinin en güçlü modeli olacak S26 Ultra hakkında yeni bilgiler geldi. PandaFlashPro isimli kullanıcı tarafından X’ten yapılan devasa sızıntı, Galaxy S26 Ultra’nın bazı önemli özelliklerini ve ne gibi iyileştirmeler ile geleceğini açığa çıkardı.

Kamera ve performans konusunda büyük yeniliklerle gelecek

Sızıntıya göre telefon, önceki nesilde de olduğu gibi 6,9 inçlik boyutla gelecek. Ancak çerçevelerin çok daha inceleceğini ve Samsung’un sınırları zorlayacağı da söyleniyor. Genel tasarımın ise S25 Ultra modeliyle aynı kaldığını göreceğiz. En önemli fark, ciddi eleştirilern olan kameraların etrafındaki halkaların kalkması olacak. Daha diğer modellere benzeyen düz kameralar göreceğiz.

Telefonun Qualcomm’un önümüzdeki aylarda tanıtacağı yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 2’den güç alması bekleniyor. Bu da performansı iyice iyileştirecek. Ayrıca serideki tüm modellerin 16 GB RAM'le başlaması ve 1 TB’a kadar çıkan depolama ile geldiğini göreceğiz. Tüm bu performans iyileştirmeleri, özellikle yapay zekâ görevleri konusunda iddialı bir telefon olmasını sağlayacak.

Son olarak kamera konusunda da bilgiler var. Sızıntıya göre cihazda 200 MP’lik ana, 50 MP’lik ultra geniş ve 50 MP’lik periskop sensör yer alacak. Şirketin telefoto konusunda iyileştirmeler yapması bekleniyor. Öyle ki iyileştirilmiş 3x optik zoom sunan 12 MP’lik yepyeni bir telefotoyu cihazda görebiliriz. S25 Ultra’da 10 MP’lik telefoto vardı. Ayrıca selfie kamerasının da değişeceği belirtilmiş ancak o konuda detaylar yok. Telefon hakkında şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Zaman ilerledikçe daha fazla sızıntı gelecektir.