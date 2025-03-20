Samsung'un uygun fiyatlı katlanabilir telefonu olacak Galaxy Z Flip FE, 3C sertifikası aldı. Böylece bazı özellikleri de belli oldu.

Katlanabilir telefonlara olan ilgi her geçen gün artsa da hâlâ o kadar çok satamıyorlar. Bunun en büyük nedenlerinden biri de oldukça pahalı olmaları. Katlanabilir telefonların genelinde yüksek fiyatlar görüyorduk. Samsung da bu sorunu “Z Flip FE” ismi altında çıkaracağı yeni bir modelle çözmeyi planlıyordu.

Şimdi ise Galaxy Z Flip FE ya da bazıları tarafından Z Flip7 FE olarak adlandırılan uygun fiyatlı katlanabilir telefon hakkında yeni bilgiler geldi. Cihaz, 3C sertifikası aldı.

25W şarj desteği, Exynos çip ve dahası

Telefonun “SM-F6710” model numarası altında Çin’de aldığı sertifika, çok yakında geleceğini neredeyse kesinleştiriyor. Buradan, telefonun geçen seneki Z Fold 6 ve Z Flip 6’da yer alan 25W’lık hızlı şarj desteğiyle geleceğini görüyoruz. Ayrıca 5G bağlantı desteği ve kutudan şarj adaptörü çıkmayacağı da sertifikada belirtilmiş.

Beklenen diğer özelliklerine bakacak olursak Galaxy Z Flip FE’de geçen seneki Flip modelle aynı ekranı göreceğiz. Bu da 120 Hz’lik FHD+ çözünürlükte 6,7 inçlik ana ekran ve 3,4 inçlik kapak ekranı demek. 1900 nit maksimum parlaklık da olacağı söylentiler arasında.

Samsung’un telefonda kendi işlemcisi Exynos 2500’ü kullanacağı söyleniyor. Ona 8/12 GB RAM ve 256 GB’a çıkan depolama eşlik edebilir. 50 MP’lik ana, 12 MP’lik ultra geniş ve 10 MP’lik selfie kamerasını telefonda görmemiz olası. Batarya kapasitesi ise 4000 mAh olacak.

Uygun fiyatlı Z Flip FE’nin tanıtım tarihi hâlâ belli değil. Sadece yılın ikinci yarısında tanıtılacağı söyleniyor. Temmuzda amiral gemisi Z Fold7 ve Z Flip7’nin yanında tanıtılma ihtimali var.