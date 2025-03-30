Samsung'un en yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25'in satış rakamları ortaya çıktı. Peki Galaxy S24 ile kıyaslandığında satışlar ne durumda?

Samsung'un en yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25'in satış rakamları ortaya çıktı.

Son verilere göre yeni amiral gemisi serisi, lansman sonrası ilk ayda Galaxy S24 serisinin üç katından fazla sattı. Şubat ayına gelindiğinde ise şirketin toplam akıllı telefon satışları 19,03 milyona ulaştı.

Galaxy S25 ilk ayında Galaxy S24'ün üç katından fazla sattı

Tabii burada bilinmesi gereken bir husus daha var. Galaxy S25 serisi ilk ayında çok daha iyi bir satış başarısı gösterse de ön sipariş dönemi sonrası günlük satış ortalamalarına bakıldığında, Galaxy S24 serisinin hâlâ gerisinde.

Premium segmentte en çok satan model ise Galaxy S25 Ultra oldu ve 2,55 milyon adet satıldı. Onu 1,17 milyon adetle standart model, 840.000 adetle Galaxy S25 Plus takip etti. Kıyaslamak gerekirse Galaxy S24, ilk ayında 1,42 milyon adet satmıştı.

Samsung hâlihazırda 2025 yılı için 37 milyon adet üretim hedeflemiş durumda. Bu rakam Galaxy S24’ün geçen yıl ulaştığı toplam üretimden 2 milyon daha yüksek. Bu da şirketin satışlardaki ivmenin farkında olduğunun bir göstergesi.

Peki sizce Galaxy S25 serisi toplam satışlarda Galaxy S24 serisini geçebilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.