Samsung'un yılan hikâyesine dönen One UI 7 güncellemesi, One UI 8 ile performans testinde kıyaslandı.

Samsung daha One UI 7'yi bile tüm telefonlarına getirememişken One UI 8'in performans testi ortaya çıktı.

Geekbench 6 testlerine göre Android 16 tabanlı One UI 8'in yüklenmiş olduğu Galaxy S25, önceki sürüm One UI 7’ye kıyasla tek çekirdek performansında %32’ye varan bir iyileşme gösterdi.

One UI 8, One UI 7'den %32 daha hızlı

Test edilen cihaz, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve 12 GB RAM'e sahip SM-S931B model numaralı Galaxy S25. Kıyaslama sonuçlarına göre One UI 8 çalıştıran model tek çekirdek testinde 3.057, çok çekirdek testinde ise 9.909 puan aldı. One UI 7 yüklü aynı model ise testlerde sırasıyla 2.314 ve 9.158 puan elde etmişti.

Bu farkın temel nedeni Samsung’un işlem sürecini daha verimli yöneterek telefonun sahip olduğu işlemcinin gücünden daha iyi yararlanmasını sağladığının bir göstergesi. Kullanıcı deneyimi açısından bakıldığında ise One UI 8’in sadece hız kazandırmakla kalmayıp, daha akıcı ve optimize edilmiş bir kullanım sunacağını söyleyebiliriz.

Gelecek haftalarda yapılacak testlerde One UI 8’in diğer Galaxy S25 modellerinde nasıl bir performans sergileyeceğini de göreceğiz.