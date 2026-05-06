Samsung'un Piyasa Değeri 1 Trilyon Doları Aştı: Hisseleri Uçuşa Geçti!

Samsung hisseleri, rekor gelir açıklamasının ve yatırımcıların yapay zekâya akın etmesinin ardından uçuşa geçti, şirketin piyasa değeri 1 trilyon doları aştı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünya çapında milyonlarca tüketici elektroniği satan, aynı zamanda çipler konusunda da önde gelen bir firma olan Samsung, en büyük teknoloji şirketlerinden biriydi. Şimdi ise firma, çok önemli bir eşiği geride bıraktı. Öyle ki Samsung’un bugün artan hisselerinin ardından şirket değeri uçuşa geçti.

Samsung Electronics hisseleri 6 Mayıs itibarıyla %15’lik ciddi bir yükselme yaşadı. Bunun ardından da Güney Kore merkezli teknoloji devinin piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıkmayı başardı.

Yapay zekâ çılgınlığı, şirketin rekor gelir elde etmesi hisse fiyatını uçurdu

Samsung hissesindeki artış, yatırımcıların yapay zekâ ile bağlantılı hisselere akın etmeye devam etmesiyle geldi. Hisselerin rekor seviyeye ulaştığı ve tek bir günde kaydedilen en büyük kazancı elde etme yolunda ilerlediği de belirtilmiş. Samsung, TSMC’nin ardından 1 trilyon dolar sınırını aşan ikinci Asya firması oldu. Teknoloji devi, 1 trilyon dolarlık piyasa değeri eşiğini ilk kez 26 Şubat 2026 tarihinde aşmıştı. Yani bu ilk kez olmuyor.

Yükselişin Samsung’un geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek mali kazançlarının ardından geldiğini de belirtmek gerek. Şirketin faaliyet kârı sekiz kattan fazla artarak 39 milyar dolar civarına ulaşırken gelirler de rekor seviye olan 89,96 milyar dolara ulaşmıştı.

