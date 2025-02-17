Galaxy S25 Ultra ve Plus modellerinde 45W hızlı şarj özelliğiyle ilgili yavaşlama ve kesinti sorunları yaşandığı bildirildi.

Samsung'un yeni Galaxy S25 Ultra ve S25 Plus modelleri, kullanıcıların 45W hızlı şarj özelliğinde yaşadığı sorunlarla tartışma konusu oldu. Birçok kullanıcı, şarj hızının beklenenin altında olduğunu ve cihazların sık sık şarj kesintisi yaşadığını bildirdi.

Samsung'un yeni Galaxy S25 Ultra ve S25 Plus modelleri, bazı kullanıcıların 45W hızlı şarj özelliğinde yaşadığı sorunlarla gündemde. Reddit ve Samsung topluluk forumlarında birçok kişi, telefonlarını resmi şarj cihazlarıyla kullanmalarına rağmen şarjın yavaşladığını veya kesintili hale geldiğini bildirdi. İşte ayrıntılar!

Samsung'dan şarj sorunu için 3A USB-C kablo önerisi geldi

Galaxy S25 Ultra ve S25 Plus sahipleri, telefonlarının 45W hızlı şarj özelliğinin beklendiği gibi çalışmadığını paylaştı. Bazı kullanıcılar, önceki Galaxy modellerinde sorunsuz çalışan şarj cihazlarının, S25 serisiyle uyumsuz olduğunu belirtti. Telefon ekranında “Super Charging 2.0” ifadesi görünse de şarjın saatlerce sürdüğü aktarılıyor. Üstelik sorun yalnızca üçüncü taraf adaptörlerde değil, Samsung'un resmi 45W şarj cihazı ve kutudan çıkan 5A USB-C kablosuyla da yaşanıyor. Samsung, bir yazılım güncellemesi ile sorunun çözüleceğini belirtse de kullanıcıların endişesi sürüyor.

Samsung’un İtalya ofisi, sorunun farkında olduklarını ve gelecek bir yazılım güncellemesiyle çözüleceğini açıkladı. Aynı zamanda kullanıcılara 5A yerine kutudan çıkan 3A USB-C kablosunu kullanmaları önerildi. Bazı kullanıcılar, hızlı şarj özelliğini kapatarak telefonlarını daha stabil bir şekilde şarj ettiklerini bildirdi. İlk yazılım güncellemesi şarj performansını iyileştirmeye yönelik düzenlemeler içerse de sorunun tamamen çözülüp çözülmediği belirsizliğini koruyor.

Yaşanan bu şarj sorunu ise yalnızca Galaxy S25 Ultra ve S25 Plus modellerinin kablolu şarjında görülüyor. Standart Galaxy S25 modeli ise 25W şarj desteği sunduğundan bu sorundan etkilenmiyor. Aynı zamanda kablosuz şarj özelliğinde herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtiliyor.

Samsung, sorunu yaşayan kullanıcılara 3A USB-C kablosu kullanmalarını veya süper hızlı şarj özelliğini devre dışı bırakmalarını öneriyor. Şirketin ilerleyen dönemde yayımlayacağı yazılım güncellemesinin sorunu tamamen çözüp çözmeyeceği ise büyük bir merak konusu oldu.