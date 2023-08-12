Türk televizyonlarında yayınlanmış en başarılı gençlik dizilerinden bir tanesi olan Selena, izleyiciye sunduğu fantastik hikayeler sayesinde bugün bile hala pek çok seveni olan bir yapım. Aradan uzun yıllar geçti, gelin Selena oyuncularının şimdiki hallerine yakından bakalım ve biraz nostalji yapalım.

Hatırlarsınız; 2000’li yılların başında Türk televizyonlarında bol bol sihirli, büyülü diziler vardı. Bücür Cadı, Bez Bebek, Sihirli Annem ve elbette Selena. 2006 ile 2009 yılları arasında yayınlanan ve 104. bölümü ile final yapan Selena, yayınlandığı dönem genç olan herkesi televizyon karşısına kilitlemeyi başarmıştı. İlginç olan ise aradan yıllar geçmesine rağmen dizi hala popüler.

Dizide Ütopya adlı bir gezegende yaşayan iyiliğin temsilci Selena ile kötülüğün temsilcisi Hades arasında bir yarışma vardır. Selena bir şekilde dünyaya gelmiş ve kötü yengeleriyle yaşayan Selin, Leyla ve Nazlı isimli üç kızın koruyuculuğunu üstlenmiştir. Giderek zenginleşen bu hikaye boyunca karşımıza pek çok yeni karakter de çıkar. Şimdi gelin Selena oyuncularının şimdiki hallerine yakından bakalım.

Selena oyuncularının şimdiki halleri:

Selena / Sinem Kobal

Hades / Sinan Çalışkanoğlu

Selin / Cansu Demirci

Leyla / Gizem Güven

Nazlı / Dilara Kurtulmuş

Kıvılcım / Hazal Şenel

Aslı / Selda Özbek Orpak

Ekrem / Hakan Altıner

Ozan / Serkan Şenalp

Burak / Gökhan Keser

Fitnat / Zuhal Topal

Müstesna / Parla Şenol

Zülfikar / Ümit Erdim

Yüce Honos / Kayhan Yıldızoğlu

Selena / Sinem Kobal

Diziye de adını veren iyilik temsilcisi Selena karakteri, sevilen oyuncu Sinem Kobal tarafından canlandırıldı. Selena rolü ile pek çok ödül de alan oyuncuyu daha sonra Küçük Sırlar dizisinde ve Romantik Komedi, Romantik Komedi 2 filmlerinde de izledik. Kendisi bir süredir sinema ve televizyon dünyasından uzak bir hayat yaşıyor.

Hades / Sinan Çalışkanoğlu

Kötülüğün temsilci Hades karakterini canlandıran sevilen oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, bu rolü o kadar sevimli bir şekilde canlandırmıştır ki kötü olmasına rağmen Hades karakteri kendine pek çok hayran edinmiştir. Sinan Çalışkanoğlu’nu daha sonra pek çok önemli dizi ve film projesinde de başarılı rollerde izleme fırsatı yakaladık. Kendisi aktif olarak oyunculuk hayatına devam ediyor.

Selin / Cansu Demirci

Selena tarafından koruma altında alınan üç kız kardeşin en büyüğü olan Selin Aykar karakteri, genç oyuncu Cansu Demirci tarafından canlandırıldı. Kendisini sonraki yıllarda birkaç dizide ve Bir Zamanlar Anadolu’da filminde izleme fırsatı yakalamış olsak da Cansu Demirci oyunculuğu bırakmıştır.

Leyla / Gizem Güven

Selena tarafından koruma altında alınan üç kız kardeşin ortancası olan Leyla Aykar karakterini canlandıran genç oyuncu Gizem Güven ismini aynı zamanda Sihirli Annem dizisinden de hatırlıyoruz. Kendisini daha sonra birkaç yapımda ve reklam filminde de izledik ama Gizem Güven bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Nazlı / Dilara Kurtulmuş

Selena tarafından koruma altında alınan üç kız kardeşin en küçüğü olan Nazlı Aykar karakteri, yapımdaki en genç isimlerden olan çocuk oyuncu Dilara Kurtulmuş tarafından canlandırıldı. Kendisini daha sonra birkaç yapımda ve reklam filminde de izledik ama Dilara Kurtulmuş bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Kıvılcım / Hazal Şenel

Selin, Leyla ve Nazlı’nın evlerinde kaldığı amcalarının kızı yani kuzenleri olan Kıvılcım karakteri, genç oyuncu Hazal Şenel tarafından başarılı bir şekilde canlandırıldı. Oyuncu daha sonra Türk Malı, Pis Yedili gibi önemli dizilerde de rol aldı. Hazal Şenol aktif olarak oyunculuk hayatına devam ediyor.

Aslı / Selda Özbek Orpak

Selin, Leyla ve Nazlı’nın evlerinde kaldığı amcalarının eşi yani yengeleri olan Aslı Aykar karakteri, başarılı oyuncu Selda Özbek Orpak tarafından canlandırıldı. Kendisini sonraki yıllarda da pek çok önemli yapımda izleme fırsatı bulduğumuz Selda Özbek Orpak, aktif olarak oyunculuk hayatına devam ediyor.

Ekrem / Hakan Altıner

Selin, Leyla ve Nazlı’nın evlerinde kaldığı amcaları Ekram Aykar karakteri, usta oyuncu Hakan Altıner tarafından canlandırıldı. Kendisini daha sonra sayısız tiyatro oyununda, televizyon dizisinde ve sinema filminde izleme şansı bulduğumuz Hakan Altıner aktif olarak oyunculuk hayatına devam ediyor.

Ozan / Serkan Şenalp

Selin’in aynı sınıfta olduğu erkek arkadaşı ve aynı zamanda Kıvılcım’ın da aşık olduğu Ozan Peçenek karakteri, genç oyuncu Serkan Şenalp tarafından canlandırıldı. Daha sonra pek çok reklamda, müzik klibinde, dizide ve filmde izleme fırsatı bulduğumuz Serkan Şenalp aktif olarak oyunculuk hayatına devam ediyor.

Burak / Gökhan Keser

Selin, Leyla ve Nazlı’nın gittiği okuldaki Türkçe öğretmeni ve aynı zamanda Selena’nın erkek arkadaşı olan Burak Kocataş karakteri, genç oyuncu Gökhan Keser tarafından canlandırıldı. Model olarak başladığı kariyerinde şarkıcılık ve oyunculuk da yapan Gökhan Keser ismini özellikle son yıllarda Survivor yarışması ile yeniden duyduk.

Fitnat / Zuhal Topal

Selin, Leyla ve Nazlı’nın gittiği okuldaki müdire olan ve aynı zamanda Burak hocaya da aşık olan Fitnat Korkmaz karakterini sevilen oyuncu Zuhal Topal canlandırdı. Kendisini Sihirli Annem ve Geniş Aile gibi dizilerden de hatırladığımız Zuhal Topal’ı son yıllarda sunduğu yarışmalar sayesinde daha sık anmaya başladık.

Müstesna / Parla Şenol

Selin, Leyla ve Nazlı’nın kaldığı amcalarının evindeki hizmetçi olan Müstesna Yıldız karakteri, usta oyuncu Parla Şenol tarafından canlandırıldı. Uzun yıllar şarkıcılık da yapan Parla Şenol ismini pek çok önemli dizi ve filmde de görme şansı yakaladık. Kendisi aktif olarak oyunculuk hayatına devam ediyor.

Zülfikar / Ümit Erdim

Selin, Leyla ve Nazlı’nın kaldığı amcalarının evindeki hizmetçi Müstesna’nın oğlu ve aynı zamanda evin şoförü olan Zülfikar Yıldız karakteri, genç oyuncu Ümit Erdim tarafından canlandırıldı. Hayat Bilgisi dizisindeki Arif karakteri ile akıllara kazınan Ümit Erdim ismini son yıllarda çok acayip kilo vermesi nedeniyle sık sık anmaya başladık.

Yüce Honos / Kayhan Yıldızoğlu

Ütopya gezegeninde bir tür tanrı gibi olan ve binlerce yıl yaşındaki Yüce Honos karakteri, usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu tarafından canlandırıldı. Türk sinema, tiyatro ve dizi tarihinde silinmez izler bırakacak kadar çok ve başarılı yapımda rol almış olan Kayhan Yıldızoğlu, ilerlemiş yaşına rağmen oyunculuk hayatına devam ediyor.

Bir dönem izleyenleri ekran karşısına kilitleyen fantastik gençlik dizisi Selena oyuncularının şimdiki hallerini paylaştık ve kısaca diziden sonraki kariyerlerinden bahsettik. Selena dizisindeki favori karakterinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

Çocukluğumuzun bir diğer efsane dizisi Sihirli Annem oyuncularının dizideki ve şimdiki hallerini de aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz: