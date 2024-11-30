Dev etkinliklerine bir yenisini daha ekleyen Epic Games, bu gece Fortnite'ta Snoop Dogg, Eminem ve Ice Spice konserine ev sahipliği yapacak.

2017 yılında oyunseverlerle buluşan battle royale türünün başat oyunlarından Fortnite, battle royale oyunlar popülerliğini kaybettiğinden bu yana sevilen bir rekabetçi oyun olmaktan ziyade devasa etkinliklere ev sahibi yapan bir eğlence dünyasına dönüşmüş durumda.

Daha önce Travis Scott'tan Ariana Grande'ye kadar pek çok ünlü ismin konserlerine ev sahipliği yapan oyun, bu akşam ise çok daha büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Aynı anda Snoop, Ice Spice, Eminem ve Juice WRLD gibi dört popüler isme birden ev sahipliği yapacak olan oyun, oyunseverlere görsel bir ziyafet sunacak.

Epic Games tarafından paylaşılan bilgilere göre dev konser, dünyaca ünlü dört ismin rüya gibi büyüleyici sahnelerini birbirine bağlayacak. Etkinliğin başlangıç zamanı Türkiye saati ile 22.00 olarak açıklansa da Epic Games, oyunseverlerin sunuculardaki yoğunluk sebebiyle bağlantı sorunu yaşamamaları için oyuna erkenden giriş yapmalarını tavsiye ediyor.

Tabii bu büyüleyici etkinliği takip etmek için Fortnite'e giriş yapmak zorunda değilsiniz. Pek çok içerik üretici, konseri canlı olarak yayınlayacak. Ayrıca Epic Games, kaçıranlar için konserin bir tekrarının oyun içinde yayınlanacağını belirtti ancak tam saatini açıklamadı.