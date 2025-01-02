GTA 6'nın PlayStation 5 Duyurulmadan Bile Önce Geliştiriliyor Olabileceğini Düşündüren Fotoğraf

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GTA 6'nın geliştirme sürümünü gösteren yeni bir fotoğraf yayımlandı. Bu fotoğraf, oyunun PlayStation 5 duyurulmadan bile geliştiriliyor olabileceğini düşündürüyor. İşte detaylar...

Video oyun dünyasının en uzun zamandır beklenen oyunları listesinde başı çeken GTA 6 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yayımlanan bir fotoğraf, bu oyunun daha PlayStation 5 duyurulmadan önce geliştirme aşamasında olabileceğini gözler önüne serdi. Hatırlatma olması açısından PlayStation 5'in 2019 yılında duyurulduğunu belirtelim.

Belki hatırlayan okurlarımız vardır; PlayStation duyurulmadan önce sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, konsolun geliştirici kitinin nasıl göründüğünden bahsetmiştik. Sızdırılan görüntüler, oldukça büyük ve ortasında V harfi şeklinde bir bölmesi olan konsolu gösteriyordu. İşte GTA 6'ya ilişkin paylaşılan fotoğrafta da bu konsolun varlığını görüyoruz.

İşte GTA 6'dan paylaşılan ekran görüntüsü:

GTA 6

Sızdırılan GTA 6 görüntüsünde, oyunda olacağı bilinen kadın karakteri görüyoruz. Ekranın hemen yanında da az önce bahsettiğimiz PlayStation 5 geliştirici kiti bulunuyor. Kaynaklar, bu görüntünün Rockstar Games'e ait stüdyolardan bir tanesinde çekildiğini söylüyorlar.
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Ancak burada önemli bir bilinmez var. Fotoğrafın ne zaman çekildiği bilinmiyor. Yani bu fotoğraf oldukça eski olabileceği gibi yakın bir geçmişte de çekilmiş olabilir. PlayStation 5 geliştirici kitine ait ilk bilgiler, konsol daha duyurulmadan ortaya çıkmıştı...

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Kaynak : https://x.com/GTAVInewz/status/1874547265064554512
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