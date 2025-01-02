GTA 6'nın geliştirme sürümünü gösteren yeni bir fotoğraf yayımlandı. Bu fotoğraf, oyunun PlayStation 5 duyurulmadan bile geliştiriliyor olabileceğini düşündürüyor. İşte detaylar...

Video oyun dünyasının en uzun zamandır beklenen oyunları listesinde başı çeken GTA 6 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yayımlanan bir fotoğraf, bu oyunun daha PlayStation 5 duyurulmadan önce geliştirme aşamasında olabileceğini gözler önüne serdi. Hatırlatma olması açısından PlayStation 5'in 2019 yılında duyurulduğunu belirtelim.

Belki hatırlayan okurlarımız vardır; PlayStation duyurulmadan önce sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, konsolun geliştirici kitinin nasıl göründüğünden bahsetmiştik. Sızdırılan görüntüler, oldukça büyük ve ortasında V harfi şeklinde bir bölmesi olan konsolu gösteriyordu. İşte GTA 6'ya ilişkin paylaşılan fotoğrafta da bu konsolun varlığını görüyoruz.

İşte GTA 6'dan paylaşılan ekran görüntüsü:

Sızdırılan GTA 6 görüntüsünde, oyunda olacağı bilinen kadın karakteri görüyoruz. Ekranın hemen yanında da az önce bahsettiğimiz PlayStation 5 geliştirici kiti bulunuyor. Kaynaklar, bu görüntünün Rockstar Games'e ait stüdyolardan bir tanesinde çekildiğini söylüyorlar.

Ancak burada önemli bir bilinmez var. Fotoğrafın ne zaman çekildiği bilinmiyor. Yani bu fotoğraf oldukça eski olabileceği gibi yakın bir geçmişte de çekilmiş olabilir. PlayStation 5 geliştirici kitine ait ilk bilgiler, konsol daha duyurulmadan ortaya çıkmıştı...