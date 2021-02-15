Sony Xperia 10 III, Geekbench'te Ortaya Çıktı

Sony'nin ortaya segmentteki en yeni akıllı telefonu olacak Xperia 10 III, Geekbench'te ortaya çıktı. Böylece akıllı telefonun işlemcisi, RAM'i ve Android sürümü de belli oldu.

Japon teknoloji devi Sony, akıllı telefon sektöründeki popülaritesini uzun zaman önce kaybetmiş olsa da geçtiğimiz yıl bir yeniden markalaşma ile popülerliğini artırabilmeyi hedefliyor. Kısa süre önce gerçekleşen yeni bir sızıntı, Sony’nin orta segmentteki yeni akıllı telefonunun anahtar özelliklerini ortaya çıkardı.

Geekbench’te Sony A003SO model numarasıyla ortaya çıkan akıllı telefonun yeni Sony Xperia 10 III olduğu iddia ediliyor. Şu an için cihaz ile ilgili elimizde çok az bilgi olsa da Geekbench, kritik özellikleri ve cihazın sunacağı muhtemel performansı göstermiş durumda.

Android 11 işletim sistemi ile çalışan Sony Xperia 10 III, 6 GB RAM’e sahip. Geekbench tablosu, cihazın 1.80GHz temel frekansa sahip lito kod adına sahip bir Qualcomm Snapdragon işlemciden güç aldığını belirtiyor ki bu işlemcinin Snapdragon 690 5G olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca cihazın performans verilerine baktığımızda tek çekirdekte 601, çoklu çekirdekte ise 1821 puan aldığını görüyoruz.

Daha önce pek çok tutarlı sızıntı gerçekleştiren Steve Hemmerstoffer’a göre Sony Xperia 10 III, Sony’nin ince uzun ve çerçeveli tasarım anlayışını devam ettirecek. Cihazın 6 inçlik bir ekran, çerçeveye entegre parmak izi tarayıcı, stereo hoparlör, 12 MP + 8 MP + 8 MP üçlü kamera kurulumu ile geleceği de diğer tahminler arasında. Yine de şu an için Sony’nin orta segmentteki yeni telefonunu ne zaman tanıtacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

Sony Xperia 10 III konsept tasarımları