Artık her mutfakta yer alan su filtreli cihazlar hem arıtma cihazı olarak hem de sürahi şeklinde karşımıza çıkıyor. Suyu bu kadar kolay ve hızlı bir şekilde filtreleyebilen bu cihazlar, akıllarda da suyu nasıl filtrelediğine dair soru işareti bırakıyor.

Kimisine göre çok hızlı olduğu için bu işlem, bir işe yaramıyor, kimisine göre de pratik ve etkili bir yöntem olduğu için oldukça sağlıklı. Peki siz hangi düşünceden yanasınız?

Cevabınızı vermeden önce su filtrelerinin gerçekte neyi filtrelediğine bir bakalım, sonra kararınızı verin.

Su filtreleri, suyun kalitesini artırmak için devreye giren bilimsel bir çözümdür.

Bu sistemler, suyu mekanik bariyerlerden geçirerek ya da kimyasal etkileşimler sayesinde içerisindeki istenmeyen maddeleri uzaklaştırıyor. Su içerisindeki kum, tortu, silt ve diğer askıda duran parçacıklar, mekanik filtreler sayesinde sudan ayrılabiliyor. Fark ettiyseniz bu filtrelerde gözenekli malzemeler kullanılır. Bunun sebebi, büyük partiküllerin geçişini engellemektir.

Aktif karbon filtreleri ise suya kötü tat ve koku veren klor, kloramin, pestisitler ve uçucu organik bileşikleri hedef alıyor. Bu filtreler, adsorpsiyon yöntemiyle bu kimyasalları kendilerine çekerken katalitik karbon ise kloramin gibi dirençli kirleticilerin daha hızlı parçalanmasına yardımcı oluyor.

Peki suda bulunan ağır metal ve iyonlar?

Suda bulunabilen cıva, kurşun, arsenik gibi ağır metaller ve bazı mineral iyonları, özel iyon değişim reçineleri veya deiyonizasyon sistemleri kullanılarak uzaklaştırılıyor. Su yumuşatıcıları ise kalsiyum ve magnezyum gibi suyun sertliğine neden olan mineralleri, sodyum iyonları ile değiştirerek borularda kireçlenme riskini azaltmış oluyor.

Ultrafiltrasyon sistemleri, genellikle 0,02 mikron gibi son derece küçük gözeneklere sahip fiber membranlar kullanıyor. Böylece bakteri, virüs, parazit ve diğer mikrobiyolojik organizmalar, seramik filtreler veya ultrafiltrasyon sistemleri gibi hassas filtre teknolojileriyle sudan ayrılır.

Suyun sertleşmesini engeller.

Kalsiyum ve magnezyum iyonları, suyu sertleştirirken cihazlara da zarar verebiliyor. Suyu yumuşatan bu filtreler, sodyum iyonları ile değiştirilerek suyun sertleşmesini engeller. Bu da borularda kireçlenme sorununu minimuma indirir.

Su filtrelerinin her biri, aslında sudaki kirliliği hedef alıyor ve farklı filtreleme teknolojileriyle bu işlemi gerçekleştiriyor. Dolayısıyla su, bu filtrelerin sayesinde daha sağlıklı ve güvenli bir hâl alıyor.

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