Subaru, ilk tam elektrikli otomobilinin adını açıkladı ve ilk tanıtım görselini paylaştı. Buna göre söz konusu aracın ismi Subaru Solterra olacak ve dört çekişli bir SUV olarak karşımıza çıkacak.

Japon otomotiv devi Toyota'nın kardeş şirketi olan Subaru'nun ilk elektrikli otomobili için geri sayım başlamış gibi görünüyor. Pek çok özelliği bilinen elektrikli otomobili hakkındaki ilk bilgileri paylaşan Subaru, aracın ismini açıklarken ilk tanıtım görselini de yayınladı.

Subaru tarafından yapılan açıklamalara göre Japon üreticinin ilk elektrikli otomobilinin adı Solterra olacak. Tam teşekküllü bir elektrikli otomobil olarak karşımıza çıkacak olan Solterra, dört tekerden çekişli bir SUV olacak.

Subaru Solterra bu şekilde görünecek

Subaru'nun Toyota ile kardeş firma olduğunu zaten aktarmıştık. Bu "kardeşliğin" bir parçası olarak Subaru Solterra, Toyota bZ4X crossover modelinde kullanılan ve Subaru-Toyota ortaklığında geliştirilen yeni elektrikli araç platformunu kullanacak.

Subaru şu ana kadar tek bir tanıtım görseli paylaştığından ve söz konusu görselde aracın detaylarından ziyade silüeti gözüktüğünden Solterra'nın tasarımı hakkında konuşmak kolay değil ancak Toyota bZ4X ile aynı platform üzerine geliştirildiğinden büyük ölçüde aynı DNA'ya sahip olacaklarını söylemek çok da yanlış olmaz.

Muhtemelen Subaru Solterra, Toyota bZ4X'in daha "kaslı" ve agresif versiyonu gibi görünecek. Solterra'da bZ4X'e kıyasla daha keskin tasarım çizgileri görmemiz ve daha iri kıyım bir otomobil ile karşılaşmamız son derece olası.

Subaru tarafından yapılan açıklamalara göre Solterra'nın 2022'de yollarda olması planlanıyor. Japon şirketin ilk elektrikli otomobili; ABD, Kanada, Çin, Avrupa ve Japonya pazarlarında satışa sunulacak. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili bir bilgi ise henüz bulunmuyor.