DC ve Warner Bros iş birliğiyle çekimleri tamamlanan Suicide Squad 2, hayranlarına yepyeni bir hikaye sunmaya hazırlanıyor. Bir önceki filminden çok sevdiğimiz Harley Quinn ve çetesi, kısa bir süre sonra beyazperdeye geri dönüyor. Oyuncu kadrosundan çıkış tarihine kadar bütün bilgileri aktarmaya çalıştığımız bu yazımızda, Joker hayranlarına kötü bir haberimiz de var.

DC evreninden merakla beklediğimiz Suicide Squad’ın ikinci filmi için çalışmalar devam ediyor. İlk filmle yakaladığı tartışmalı başarının ardından yepyeni bir hikayeye sahip olacak Suicide Squad, filmde oyuncu kadrosu dahil birçok değişikliğe gidiyor.

İlk filmine göre çok daha iddialı olacağı söylenen Suicide Squad 2, çıkış tarihini açıkladıktan sonra filmle alakalı bilgileri de aktarmaya başladı. Filmin çıkış tarihinden oyuncu kadrosuna kadar incelediğimiz Suicide Squad 2 hakkında bütün bilgileri sizlerle paylaştık.

Suicide Squad 2 ne zaman çıkacak?

30 Haziran 2019’da filmin prodüksiyon şirketi olan Warner Bros, Suicide Squad 2’nin çıkış tarihini 6 Ağustos 2021 olarak belirledi. Deadline adlı bir dergide yazan bilgilere göre, filmin çekimlerine Eylül 2019’da başlandı ve yakın zamanda tamamlandı. Ancak Suicide Squad 2’yi beyaz perdede görebilmek için biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Nitekim koronavirüs salgını nedeniyle pek çok önemli yapımın vizyon tarihleri ertelendi.

Suicide Squad 2’nin oyuncu kadrosunda kimler var?

Tahmin ettiğimiz gibi ilk filmden Harley Quinn, Kaptan Bumerang, Rick Flag ve Amanda Waller’ı serinin ikinci filminde de görebileceğiz. Deadshot karakteri, Will Smith’in yoğun çalışma programı nedeniyle filmde olmayacak. Idris Elba çekimlerde boy gösterdiğinde ilk önce Deadshot karakterini canlandırdığı düşünülmüştü ancak daha sonra Elba’nın bambaşka bir karaktere hayat verdiği ortaya çıktı (Idris Elba, koronavirüs testinde pozitif çıktığını açıkladı ve şu anda tedavi görüyor.)

John Cena dışında Doctor Who dizisinden tanıyabileceğiniz Peter Capaldi de oyuncu kadrosuna dahil edilmiş durumda. Oyuncu kadrosu belli olsa da, karakterlerin listesi tam olarak teyit edilmiş değil. Hangi oyuncunun hangi karaktere hayat verdiğini önümüzdeki fragmanlarda ve tanıtımlarda göreceğiz. Şu ana kadar karakterlerden alabildiğimiz en kesin bilgi, Harley Quinn’in kostümünün tamamen değişeceği, çizgi romanlardaki gibi siyah ve kırmızı olacağı yönünde. Suicide Squad 2 filminin bugüne kadar açıklanan tam kadrosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Joker yok: Peki neden?

Herkesin hayranı olduğu, DC evreninin kötü kahramanı Joker, serinin ilk filminde Jared Leto tarafından canlandırılmıştı. Harley Quinn’le yaşadığı yarı romantik yarı psikopat ilişkiyle hayranlarının büyük ilgisini çekse de Joker’i malesef Sucide Squad 2’de göremeyeceğiz. Eğer Suicide Squad çizgi romanlarına aşinaysanız, Joker’in bu çeteyle aslında hiçbir alakası olmadığını bilirsiniz.

İlk filmde de Joker’in varlığı çokça sorgulanmış, ancak Jared Leto’nun oyunculuğu ve karakterin Harley Quinn’le olan bağlantısı çok beğenilmişti. Filmin yönetmeni, Suicide Squad’ın Joker’e ihtiyacı olmadığını, çizgi romanlarda Joker’in çeteyle alakası olmamasına karşın karaktere filmde yer verilmesinin garip duracağını söyledi. Joker karakterini bir daha hangi filmde görebiliriz bilemiyoruz, ancak filmin hayranları hala Joker’in bir sürpriz yaparak filmde görülmesine dair umut besliyor.

Suicide Squad 2’yi kim yönetiyor?

Serinin ilk filminin yönetmeni olan David Ayer’in koltuğunda bu sefer Galaksinin Koruyucuları serisinin yönetmeni James Gunn oturuyor. Disney tarafından işine son verilen Gunn, 2018 yılında resmi olarak DC’ye geçiş yaptığını doğrulamıştı.

İlk başta film için yepyeni bir senaryo yazması beklenirken, daha sonra filmi yönetme kararı alındı. Gunn’ın belirttiğine göre, Suicide Squad 2, önceki filmin devamı değil, yeni ve bambaşka bir hikaye olarak beyaz perdeye taşınacak.

Suicide Squad 2 konusu ne olacak?

Şimdilik filmin konusu hakkında kesin bir bilgiye sahip olmasak da, çizgi romanları baz alarak birkaç tahmin yürütebiliriz. Genel olarak baktığımızda her zaman olduğu gibi Amanda Waller’ın çeteyi bir araya getirip zorlu bir göreve göndereceğini tahmin etmek zor değil. Ortaya atılan iddialardan biri, Gunn’ın oyuncu kadrosuna dahil ettiği birçok karakteri filmin en başlarında öldüreceği yönünde.

Her ne kadar Suicide Squad 2 tamamen yeni bir hikaye sunsa da, bunun bir başlangıç filmi gibi olmayacağını, karakter gelişimini uzun uzun işlenmeyeceğini umuyoruz. Rick Flag karakterine hayat veren Joel Kinnaman, verdiği bir röportajda senaryonun gerçekten komik olduğunu, süper kahraman filminden çok bir komedi filminde yer alıyor gibi hissettiğini belirterek filmin yönetmeni James Gunn’ın mizah anlayışını da çok eğlenceli bulduğunu söyledi.

Suicide Squad 2 fragmanı ne zaman çıkıyor?

Fragmanın yakın zamanda çıkması beklenmiyor. Bu yüzden elimizde olan tek şey Suicide Squad 2’yi James Gunn’ın ellerine teslim etmek ve güzel bir yapım ortaya çıkarmasını ummak. James Gunn, Suicide Squad 2’nin çekimlerini bitirdikten sonra Galaksinin Koruyucuları 3 filmi üzerinde yoğunlaşacağını Twitter’dan hayranlarına duyurdu.

Suicide Squad 2, çıkış tarihini açıkladığı için Comic Con 2020’de yer alacağa benziyor. Her yıl Amerika’da düzenlenen bu çizgi roman fuarında belki filme dair fragman veya tanıtım görebiliriz.