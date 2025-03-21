İkonik PC oyunu System Shock 2'nin remastered versiyonu geliyor. Çok yakında piyasaya sürülecek yeni versiyondan ilk fragman da geldi.

1999 yılında piyasaya sürülen, Ken Levine ve Looking Glass imzasına sahip hayatta kalma korku oyunu System Shock 2, tarihin en ikonik PC oyunlarından biri olarak kayıtlara geçmeyi başarmıştı. Birinci şahıs bakış açısıyla oynanan ve 2114 yılında geçen yapımda, her tarafı bir enfeksiyonla kaplanan bir uzay gemisindeki askerin yaşadıkları konu ediniyordu.

Uzun yıllardır System Shock 2’nin remastered bir versiyonu geleceği söyleniyordu. Nightdive Studios, nihayet bu konuda açıklama yaparak yakında ikonik oyunun yenilenmiş versiyonunun geleceğini duyurdu.

26 Haziran’da çıkış yapacak

Duyuruda, remastered versiyonun 26 Haziran’da “System Shock 2: 25th Anniversary Remaster” ismiyle geleceği ifade edildi ve bir fragman paylaşıldı. Oyunun; PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S için geleceğini ekleyelim.

İsminden de anlayabileceğiniz üzere bu bir remaster versiyon. Remake değil. Bu da tamamen yenilenmiş bir oyun olmadığı, sadece üzerinde oynamalar yapılarak geliştirildiği anlamına geliyor. Fragmandan ne gibi değişiklikler olacağını görebilirsiniz. O herkesin aklına kazınan grafikler ve oynanış hissiyatı kalmaya devam edecek gibi.

Eşli multiplayer modunda çapraz oynama desteği de sunacak System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, ön siparişe açılmış durumda. Yapım, Steam’de 12,99 dolara satılıyor. PS ve Xbox tarafında henüz bir fiyat yok.