İzmir’de halkın ucuz ve kaliteli gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yola çıkan Tansaş, zamanla büyüyerek geniş bir market zincirine dönüşmeyi başarmıştı. Peki ne oldu da Tansaş sessizce aramızdan ayrıldı? Haydi anlatalım.

Tansaş’ın ilk adımları, İzmir Belediyesi tarafından 1973 yılında oluşturulan ve tanzim satış modeline dayanan bir halk projesiyle atıldı.

Amaç ise temel ihtiyaçların direkt olarak üreticiden halka ulaşmasını sağlamaktı.

Oldukça iyi bir amaca hizmet eden Tansaş, ilk mağazasını 1976’da İzmir Konak’ta açtı ve hızla büyüyerek bir perakende devine dönüştü.

1986 yılındaysa anonim şirket statüsü kazandı ve 1996’da da hisselerinin bir kısmını halka arz etti.

Ancak bu büyüme, şirketin ticari yapısının değişmesine de zemin hazırlamıştı.

90’lı yılların sonunda Tansaş’ın, belediyenin mali sorunlarını çözmek amacıyla özel bir şirkete satılması gündeme gelmişti.

Amacı halka kaliteli ve ucuz ihtiyaç malzemeleri satmak olan Tansaş’ın satılması pek çok çevrede tepki toplamıştı.

Hatta, o yıllarda dönemin eski belediye başkanının Tansaş’ın satışına itiraz ettiği ve satışın oldukça olaylı bir süreç içerisinde gerçekleştiği de biliniyor.

Ancak tüm tepkilere rağmen 1999’da Doğuş Grubu’na satılan Tansaş’ın, sosyal sorumluluk temelli yaklaşımının yerini ticari bir yaklaşım aldı.

Yani herkesin bildiği o Tansaş, artık İzmir’in yerel marketi olmaktan çıkıp dev bir şirketin parçası hâline gelmişti…

İlk başta çok dramatik bir değişim olmadı. Ancak perde arkasında büyük değişikliklerin adımları atılmıştı.

Tansaş, halk için ucuz ürün sağlama misyonundan gitgide uzaklaşmaya başlamıştı.

Doğuş Grubu, bir şirket olarak doğal olarak kâr etmeyi hedefliyordu.

Bu sebeple, fiyat politikaları, işletme yapısı ve büyüme stratejileri tamamen ticari bir bakış açısına göre yeniden düzenlendi ve Tansaş tamamen ticari bir markaya dönüştü.

Artık tamamen ticarileşen Tansaş, 2008 yılında gelindiğinde Türkiye genelinde toplam 252 mağazaya sahipti.

Kuruluşundan bu yana büyümüş olan Tansaş 2002 yılında farklı market zincirlerini de bünyesine katmış olsa da 2008 yılında Migros tarafından satın alındı.

Migros büyümek ve Türkiye’de daha geniş bir pazara hitap etme amacıyla Tansaş’ın %78 hissesini satın alsa da ilk etapta Tansaş ismini değiştirmedi.

Ancak 2016 yılında gelindiğinde tüm Tansaş’lar Migros’a dönüştü ve Tansaş böylelikle aramızdan sesiz sedasız ayrıldı…

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